Dr inż. Łukasz Pieron szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Zastąpił Grzegorza Nadolnego

2026-09-05, 13:30  Redakcja/KB
Dr inż. Łukasz Pieron (z prawej) szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Po lewej Marcin Grabowski, dyrektor generalny w Ministerstwie Infrastruktury/fot. UKW

Dr inż. Łukasz Pieron (z prawej) szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Po lewej Marcin Grabowski, dyrektor generalny w Ministerstwie Infrastruktury/fot. UKW

Dr inż. Łukasz Pieron z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od wielu lat zajmuje się gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Przed objęciem nowego stanowiska był zastępcą dyrektora Departamentu Inwestycji i Renaturyzacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

W strukturach Wód Polskich pełnił wcześniej funkcje dyrektora Biura Innowacji i Rozwoju, pełnomocnika prezesa ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej oraz kierownika Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych.
Pracował również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Jest członkiem Rady Żeglugi Śródlądowej i posiada patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej.

  • Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie ukończył geografię oraz rewitalizację dróg wodnych. Od 2025 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.
  • Na stanowisku dyrektora zastąpił mgr. inż. kpt. ż. ś. Grzegorza Nadolnego, również związanego z Wydziałem Nauk Geograficznych UKW, który przeszedł na emeryturę.

źr. UKW

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