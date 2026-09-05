Dr inż. Łukasz Pieron szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Zastąpił Grzegorza Nadolnego

Dr inż. Łukasz Pieron (z prawej) szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Po lewej Marcin Grabowski, dyrektor generalny w Ministerstwie Infrastruktury/fot. UKW

Dr inż. Łukasz Pieron z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od wielu lat zajmuje się gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Przed objęciem nowego stanowiska był zastępcą dyrektora Departamentu Inwestycji i Renaturyzacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

W strukturach Wód Polskich pełnił wcześniej funkcje dyrektora Biura Innowacji i Rozwoju, pełnomocnika prezesa ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej oraz kierownika Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych.

Pracował również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Jest członkiem Rady Żeglugi Śródlądowej i posiada patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej.





Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie ukończył geografię oraz rewitalizację dróg wodnych . Od 2025 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.