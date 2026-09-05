Dr inż. Łukasz Pieron szefem Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. Zastąpił Grzegorza Nadolnego
Dr inż. Łukasz Pieron z Wydziału Nauk Geograficznych UKW od wielu lat zajmuje się gospodarką wodną i żeglugą śródlądową. Przed objęciem nowego stanowiska był zastępcą dyrektora Departamentu Inwestycji i Renaturyzacji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.
W strukturach Wód Polskich pełnił wcześniej funkcje dyrektora Biura Innowacji i Rozwoju, pełnomocnika prezesa ds. żeglugi śródlądowej i turystyki wodnej oraz kierownika Wydziału Śródlądowych Dróg Wodnych.
Pracował również w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego. Jest członkiem Rady Żeglugi Śródlądowej i posiada patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej.
- Nowy dyrektor jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie ukończył geografię oraz rewitalizację dróg wodnych. Od 2025 r. pracuje jako adiunkt w Katedrze Rewitalizacji Dróg Wodnych na Wydziale Nauk Geograficznych UKW.
- Na stanowisku dyrektora zastąpił mgr. inż. kpt. ż. ś. Grzegorza Nadolnego, również związanego z Wydziałem Nauk Geograficznych UKW, który przeszedł na emeryturę.
źr. UKW