Burze z piorunami, silny wiatr, a nawet grad. Ostrzeżenie dla Pomorza i Kujaw [zdjęcia]

Strażacy sprzątali po silnym wietrze w gminie Mogilno/ fot. OSP Jeziora Wielkie, OSP Dąbrowa
W ponad połowie kraju w sobotę obowiązują alerty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia przed burzami I stopnia wydano dla dziewięciu województw, a przed silnym wiatrem dla dwóch. Miniona noc także nie należała do najspokojniejszych.
Do północy Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Mogilnie przyjęło 20 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru. Strażacy JRG Mogilno oraz jednostek OSP prowadzili działania związane przede wszystkim z usuwaniem powalonych drzew i konarów.
Nieporównywalnie większa spala zniszczeń była jednak innych częściach kraju. Ostatniej doby strażacy interweniowali 1153 razy. Najwięcej interwencji było w zachodniej części kraju. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Najczęściej strażacy byli wzywani w województwach wielkopolskim, gdzie odnotowano ok. 300 interwencji, lubuskim - 170, zachodniopomorskim - 162 i dolnośląskim - 124. W sobotę do godz. 6.30 było 66 takich zdarzeń.
Alerty przed burzami dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Na tym obszarze burzom towarzyszyć mogą opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru od 70 do 85 km/h.
Burzom nad regionem (których prawdopodobieństwo wystąpienia określono na 80%) miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje od 14:00 do 20:00
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