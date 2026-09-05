Wypadek w podtoruńskim Górsku. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej AKTUALIZACJA [zdjęcia]
W sobotę przed godziną 8:00 w Górsku [DK 80] zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana.
- Utrudnienia zakończyły się o godz. 10:26
Dwoma uczestnikami zdarzenia zajął się Zespół Ratownictw Medycznego. Ostatecznie, jak przekazał Punkt Informacji Drogowej GDDKiA, jedna osoba została poszkodowana.
- Droga może być zablokowana do godz. 10:00. Trzeba korzystać z objazdów trasami lokalnymi.