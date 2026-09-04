Tragiczny wypadek na DW 240 w powiecie świeckim. Jedna osoba zginęła

2026-09-04, 18:51 Bartosz Nawrocki/DW

Zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Nie żyje jedna osoba, jedna została ranna/ Fot. KP PSP w Świeciu

Do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej nr 240 w Terespolu Pomorskim w powiecie świeckim.

Zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka. Nie żyje jedna osoba, jedna została ranna. Wśród podróżujących autami było 8-letnie dziecko. Nic mu się nie stało. Na miejscu są ratownicy medyczni, policjanci i strażacy.



- Droga jest zablokowana, tak będzie przez kilka godzin - mówi st. kpt. Adam Gwizdała z KP PSP w Świeciu.



Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.





