Toruń opanują kolarze. Mieszkańców sąsiednich miejscowości czekają utrudnienia

Zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej podczas PZU Gran Fondo Series 2026/ Grafika: UM Torunia
Najpierw na Bulwarze Filadelfijskim do rywalizacji staną najmłodsi uczestnicy. Pojadą w sobotę, 5 września, a główne wyścigi zaplanowano na niedzielę, 6 września.
Toruń na dwa dni stanie się stolicą amatorskiego kolarstwa. Start i meta wszystkich niedzielnych dystansów znajdują się na Bulwarze Filadelfijskim.
Marek Rutkiewicz, dyrektor PZU Gran Fondo Series, podkreśla, że chodzi o zachęcanie ludzi do jazdy na rowerze, dlatego przygotowano zawody dla dzieci oraz trasy na kilku dystansach.
- Od 25 do 110 km. Każdy może wybrać coś dla siebie - mówi Marek Rutkiewicz.
W związku z wyścigiem kierowcy i pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami
W sobotę, 5 września, o godz. 8 zostanie zamknięty Bulwar Filadelfijski na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej.
W niedzielę, 6 września, do godz. 7 zamknięcie Bulwaru Filadelfijskiego zostanie rozszerzone - ulica będzie nieprzejezdna do skrzyżowania z ul. św. Jakuba. W tym czasie wyjazd ze Starówki będzie możliwy ul. Łazienną, natomiast wjazd - ul. Mostową. Stała organizacja ruchu na Bulwarze Filadelfijskim zostanie przywrócona w niedzielę, około godz. 16.
6 września zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego, które będą obowiązywały w godz. 7-13.30. Będą ograniczenia na drodze krajowej nr 80. W Toruniu na wszystkich głównych ciągach zostaną ustawione tablice informujące o zamknięciu DK80 do Bydgoszczy i o zalecanym objeździe drogą krajową nr 10.
Na odcinku DK 80 - od skrzyżowania z ulicą Jana Matejki do skrzyżowania z Drogą Starotoruńską - wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, który będzie odbywał się wyłącznie na nitce północnej.
Organizatorzy wyznaczą specjalne śluzy komunikacyjne - zarówno w Toruniu, jak i poza miastem.
Kierowcy będą mogli skorzystać z infolinii: 500 261 000. Będzie czynna w sobotę w godz. 10-18 i w niedzielę w godz. 7-13. W Toruniu będą zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej, szczegóły na grafice poniżj.
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