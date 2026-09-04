Kierowcy w Toruniu mogą odetchnąć. Przejazd na ulicy Równinnej znów będzie otwarty

2026-09-04, 19:20 Mariusz Luda/DW

Remont kosztował kolejarzy 600 tys. zł netto/ Fot. Mariusz Luda

W piątek (4 września) o godz. 19, po ponad dwóch tygodniach od zamknięcia, ponownie otwarty zostanie kluczowy przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Równinnej.

Zamknięcie przejazdu spowodowało uciążliwe objazdy. W godzinach szczytu w okolicy tworzyły się gigantyczne korki, a pokonanie alternatywnych tras zajmowało znacznie więcej czasu niż zwykle. W piątek (4 września) wieczorem kierowcy pojadą tam bez utrudnień. Na tory wrócą też pociągi.



- Około godziny 19 planujemy zakończyć naprawę nawierzchni kolejowej i pomostu, co umożliwi przywrócenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 27 Toruń Wschodni - Nasielsk. Do godziny 22 potrwają prace związane z wymianą nawierzchni drogowej w obrębie przejazdu - mówi Przemysław Zieliński z PKP PLK.



Remont kosztował kolejarzy 600 tys. zł netto. W tym roku więcej takich modernizacji w Toruniu nie będzie.