Z kilkudziesięciu drzew przetrwało jedno. Miejska spółka sadziła je w mrozie [zdjęcia]

2026-09-04, 18:00  Marcin Glapiak/DW
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane

Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane

Zdaniem radnego powiatowego, Marcina Wrońskiego w Inowrocławiu doszło do „wandalizmu na pieniądzach podatników”. Straty wynoszą ok. 23 tysiące złotych.

Pracownicy miejskiej spółki w Inowrocławiu posadzili w Parku Solankowym 40 młodych drzew. Przyjęło się tylko jedno. Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz.

Zdaniem radnego powiatowego Marcina Wrońskiego doszło do - jak to określa - „wandalizmu na pieniądzach podatników”.

- Nasadzenia były robione w drugiej połowie grudnia, przy minus pięciu stopniach Celsjusza - zaznacza Marcin Wroński. - Później drzewa nie były należycie podlewane. W efekcie uschły. Zostały po nich tylko czarne place. 23 tysiące złotych zostało wyrzucone do śmietnika - dodaje.

Ratusz tłumaczy, że do żadnego błędu przy nasadzeniach nie doszło, a najbardziej prawdopodobną przyczyną obumarcia głogów był nagły spadek temperatury.

- Gdy drzewa zaczynały wegetację, nastąpiło uszkodzenie pąków kwiatowych, przez co głogi zmarniały - mówi Daria Knasiak-Majewska z inowrocławskiego urzędu.

Zdaniem Jarosława Mikietyńskiego, kierownika Ogrodu Botanicznego KCRZG IHAR PIB w Bydgoszczy, sadzenie drzew w grudniu jest zawsze ryzykowne.

- Szczególnie, że nie wiemy, jaka zima nas czeka - podkreśla Jarosław Mikietyński.

Więcej w relacji Marcina Glapiaka - poniżej.

Relacja Marcina Glapiaka

Inowrocław
Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa za sadzenie wzięła się, gdy panował mróz/ Fot. Nadesłane

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