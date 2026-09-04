Pożar warsztatu w Ślesinie. Dwie osoby z poparzeniami drugiego stopnia

2026-09-04, 14:00 Damian Klich/JW

Dwie osoby poszkodowane w wyniku pożaru warsztatu w Ślesinie (zdj. ilustracyjne)

Poparzeń doznało dwóch mężczyzn podczas pożaru warsztatu w Ślesinie koło Nakła nad Notecią. Warsztat znajdował się przy budynku mieszkalnym przy ulicy Łącznej. Strażacy zastali mocno rozwinięty pożar w części warsztatowej.

- Doszło do zapalenia paliwa. W wyniku próby gaszenia pożaru oparzeniu uległy dwie osoby. Strażacy w pierwszej fazie po podjęciu działań gaśniczych udzielili pierwszej pomocy medycznej osobom poparzonym. Są to poparzenia drugiego stopnia mężczyzn w wieku 23 i 59 lat. Ci mężczyźni zostali przekazani zespołowi ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce i przetransportował te osoby do szpitala - informuje st. kpt. Bartosz Walkowiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nakle.



Pożar udało się szybko zlokalizować, na szczęście nie przeniósł się na część mieszkalną. Spłonęło całe pomieszczenie warsztatowe wraz z wyposażeniem.



Pożar gasiło dziewięć zastępów straży pożarnej.