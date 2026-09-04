Szkoła muzyczna w Konecku z nowym budynkiem. Byliśmy na oficjalnym otwarciu

2026-09-04, 17:20 Radosław Jagieła /JW

Nowy budynek szkoły muzycznej w Konecku otwarty. /fot. Radosław Jagieła

To ważny dzień dla gminy Koneck w powiecie aleksandrowskim. Do użytku oficjalnie został oddany nowy budynek, w którym znajduje się Publiczna Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia. Jej patronem jest Wojciech Killar, dlatego podczas otwarcia nie mogło zabraknąć „Poloneza".

- Ten obiekt, ta szkoła muzyczna jest godna właściwego otwarcia, świętowania i radości z tego co razem udało nam się zrobić - mówi Ryszard Borowski, wójt gminy Koneck.



- Mamy dwie klasy skrzypiec, mamy dwie klasy gitary i jedną klasę fletu, jedną klarnetu, trąbki, saksofonu, perkusji i akordeonu - wylicza Wojciech Kochanowski, dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej imienia Wojciecha Kilara.



- Zaczęłam grać na klarnecie w orkiestrze i postanowiłam z tatą zapisać się po prostu do szkoły muzycznej. Bardzo lubię podejście nauczycieli, są bardzo mili, wyrozumiali i poświęcą nawet więcej swojego czasu niż mogą. Bardzo lubię te zajęcia - opowiada Zuzia Orłowska, uczennica klasy czwartej.



Szkoła muzyczna w Konecku funkcjonuje od 1 września 2021 roku, obecnie liczy 136 uczniów z powiatu aleksandrowskiego i nie tylko.