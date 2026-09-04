O wodzie dowiedzą się więcej. Wody Polskie zachęcają szkoły do programu Aktywni Błękitni

2026-09-04, 13:20  Damian Klich/JW
Wody Polskie uruchamiają kolejny nabór do programu Aktywni Błękitni/fot: Facebook, Wody Polskie - RZGW w Bydgoszczy

Wody Polskie uruchamiają kolejny nabór do programu Aktywni Błękitni/fot: Facebook, Wody Polskie - RZGW w Bydgoszczy

Wody Polskie zapraszają szkoły podstawowe do programu Aktywni Błękitni. Przybliża on uczniom tematykę gospodarki wodnej, ochrony zasobów wodnych oraz bezpieczeństwa nad wodą. To już ósma edycja. Jak będzie wyglądać?

Uczniowie przez cały rok będą podejmować dziewięć praktycznych wyzwań związanych z wodą, przyrodą oraz bezpieczeństwem.

- Bez nudy, za to z doświadczeniami, obserwacjami i działaniem. Udział w programie jest bezpłatny, a szkoły otrzymają materiały edukacyjne i wsparcie edukatorów Wód Polskich. Wejdź na gov.pl Wody Polskie, w zakładkę Edukacja - mówi Aneta Muczyń z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie.

Nabór do programu Aktywni Błękitni trwa do 15 września.

Mówi Aneta Muczyń

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