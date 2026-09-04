Zatankowali w Radzyniu Chełmińskim za prawie 2 tysiące złotych i... uciekli. Sprawcy w rękach policji

2026-09-04, 11:20  Natasza Trzebuchowska/JW
Złodziei paliwa zatrzymali policjanci. /fot. KMP w Grudziądzu

Złodziei paliwa zatrzymali policjanci. /fot. KMP w Grudziądzu

Złodzieje paliwa zatrzymani. W Radzyniu Chełmińskim dwaj mężczyźni zatankowali za prawie 2 000 zł, a następnie uciekli.

Jak informują policjanci, dwóch mężczyzn przyjechało na stację osobową mercedesem. Podjechali pod dystrybutor i zatankowali paliwo do pojemników znajdujących się w bagażniku.

- Po wszystkim odjechali bez płacenia. Policjanci zabezpieczyli dowody na miejscu zdarzenia i ruszyli w drogę powrotną do Grudziądza. Na trasie zwrócili uwagę na mercedesa, który posiadał cechy pojazdu wykorzystanego podczas kradzieży. Co istotne, pojazd miał już zmienione tablice rejestracyjne. Funkcjonariusze zatrzymali auto do kontroli. Samochodem poruszali się dwaj mieszkańcy powiatu świeckiego w wieku 46 i 30 lat - mówi st. asp. Łukasz Kowalczyk, oficer prasowy KMP w Grudziądzu.

Za kradzież paliwa na stacji i założenie fałszywej tablicy rejestracyjnej mężczyznom grozi i do 5 lat więzienia. Dodatkowe zarzuty usłyszy 30latek, który prowadził auto pod wpływem alkoholu i z zakazem kierowania pojazdami.

Na sygnale
Złodziei paliwa zatrzymali policjanci. /fot. KMP w Grudziądzu

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