Był pijany i zabił psa. Mężczyzna spod Brodnicy usłyszał zarzuty

2026-09-04, 09:36  JW/Michał Zaręba
Michał B. spod Brodnicy miał pod wpływem alkoholu zabić psa z użyciem siekiert. /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)

Michał B. spod Brodnicy miał pod wpływem alkoholu zabić psa z użyciem siekiert. /fot. Pixabay (zdj. ilustracyjne)

Trzy miesiące w areszcie spędzi Michał B. Mężczyzna pod wpływem alkoholu zabił siekierą i zakopał psa. Do zdarzenia doszło w niewielkiej miejscowości pod Brodnicą.

Jak informuje prokuratura, do tragicznego zdarzenia doszło 30 sierpnia w małej miejscowości niedaleko Brodnicy. Tam Michał B., będąc pod wpływem alkoholu, zabił siekierą i zakopał psa, który był przywiązany na łańcuchu. O zdarzeniu zawiadomiła matka podejrzanego.

Brodniccy policjanci zatrzymali mężczyznę. Usłyszał zarzut zabicia ze szczególnym okrucieństwem psa rasy mieszanej. Najpierw podszedł do uwiązanego na łańcuchu do budy czworonoga, a następnie zadał mu kilka ciosów siekierą w okolice głowy. W wyniku odniesionych obrażeń, zwierzę nie przeżyło.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i pokazał policjantom miejsce, gdzie zakopał psa. Wyjaśnił, że zrobił to, bo pies był agresywny, a on obawiał się, że pies zrobi w końcu komuś krzywdę - informuje prok. Izabela Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Śledczy obawiali się matactwa i popełnienie kolejnego przestępstwa przez Michała B. Więc skierowali do Sądu Rejonowego w Brodnicy wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Powodem była też potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny.

Podejrzanemu grozi do pięciu lat więzienia.

Mówi prok. Izabela Oliver

Na sygnale

Region

Pseudograffiti na wiadukcie i nowej kładce w Bydgoszczy. Drogowcy apelują o rozsądek

Pseudograffiti na wiadukcie i nowej kładce w Bydgoszczy. Drogowcy apelują o rozsądek

2026-09-04, 15:50
Co robić w weekend 56 września w Kujawsko-Pomorskiem [przewodnik]

Co robić w weekend 5–6 września w Kujawsko-Pomorskiem? [przewodnik]

2026-09-04, 15:00
Karambol na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Zderzyły się osobówki i cysterna z gazem [AKTUALIZACJA]

Karambol na ul. Fordońskiej w Bydgoszczy. Zderzyły się osobówki i cysterna z gazem [AKTUALIZACJA]

2026-09-04, 14:00
Pożar warsztatu w Ślesinie. Dwie osoby z poparzeniami drugiego stopnia

Pożar warsztatu w Ślesinie. Dwie osoby z poparzeniami drugiego stopnia

2026-09-04, 14:00
O wodzie dowiedzą się więcej. Wody Polskie zachęcają szkoły do programu Aktywni Błękitni

O wodzie dowiedzą się więcej. Wody Polskie zachęcają szkoły do programu Aktywni Błękitni

2026-09-04, 13:20
Trudny powrót do szkoły Psycholog radzi, jak można pomóc dziecku

Trudny powrót do szkoły? Psycholog radzi, jak można pomóc dziecku

2026-09-04, 12:00
Zatankowali w Radzyniu Chełmińskim za prawie 2 tysiące złotych i... uciekli. Sprawcy w rękach policji

Zatankowali w Radzyniu Chełmińskim za prawie 2 tysiące złotych i... uciekli. Sprawcy w rękach policji

2026-09-04, 11:20
Prezes Sebastian Chmara: Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport [Rozmowa Dnia]

Prezes Sebastian Chmara: Polski Komitet Olimpijski przestał dbać o narodowy sport [Rozmowa Dnia]

2026-09-04, 09:00
W podstawówce dzieci mają podręczniki za darmo. Później w księgarni rodzice przeżywają szok

W podstawówce dzieci mają podręczniki za darmo. Później w księgarni rodzice przeżywają szok

2026-09-04, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę