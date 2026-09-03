O dojrzewaniu. Fundacja Nowe Życie zaprasza matki z córkami oraz ojców z synami
To już kolejna propozycja Fundacji Nowe Życie dla rodzin, które chcą wspólnie podjąć temat dojrzewania, zdrowia, rodzicielstwa i odpowiedzialności. Spotkania pod hasłem „Staję się kobietą", „Staję się mężczyzną" są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.
- Spotkania odbędą się w Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy. Te dla kobiet poprowadzi Carine Stranz-Rambowicz - instruktorka Modelu Creighton, koordynatorka procesu leczenia oraz założycielka Centrum Nowe Życie.
- Z mężczyznami spotka się Piotr Broda – lekarz, specjalista ginekologii i położnictwa, w trakcie specjalizacji z andrologii i endokrynologii.