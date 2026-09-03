O dojrzewaniu. Fundacja Nowe Życie zaprasza matki z córkami oraz ojców z synami

Carine Stranz-Rambowicz i specjalista położnictwa i ginekologii Piotr Broda/fot. materiały Centrum Nowe Życie

To już kolejna propozycja Fundacji Nowe Życie dla rodzin, które chcą wspólnie podjąć temat dojrzewania, zdrowia, rodzicielstwa i odpowiedzialności. Spotkania pod hasłem „Staję się kobietą", „Staję się mężczyzną" są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Podczas spotkania dla mam i córek podjęte zostaną m.in. takie tematy: piękno kobiecej płodności, pozytywne nastawienie do przemian zachodzących w czasie dojrzewania, troska o zdrowie i płodność już od najmłodszych lat.

Każda uczestniczka otrzyma kosmetyczkę oraz książeczkę edukacyjną.





Temat spotkań dla ojców z synami to także sprawy dotyczące dojrzewania, męskości, męskiej płodności, zdrowych nawyków itp. Każdy uczestnik otrzyma książeczkę edukacyjną.





Spotkania odbędą się w Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy. Te dla kobiet poprowadzi Carine Stranz-Rambowicz - instruktorka Modelu Creighton, koordynatorka procesu leczenia oraz założycielka Centrum Nowe Życie.

- instruktorka Modelu Creighton, koordynatorka procesu leczenia oraz założycielka Centrum Nowe Życie. Z mężczyznami spotka się Piotr Broda – lekarz, specjalista ginekologii i położnictwa, w trakcie specjalizacji z andrologii i endokrynologii.







Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - partnera wydarzenia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie skierowane jest do dziewcząt i chłopców z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 8–12 lat.





Zapisy: dziewczyna@nowe-zycie.pl; chlopak@nowe-zycie.pl.