O dojrzewaniu. Fundacja Nowe Życie zaprasza matki z córkami oraz ojców z synami

2026-09-03, 21:00  Redakcja/KB
Carine Stranz-Rambowicz i specjalista położnictwa i ginekologii Piotr Broda/fot. materiały Centrum Nowe Życie

Carine Stranz-Rambowicz i specjalista położnictwa i ginekologii Piotr Broda/fot. materiały Centrum Nowe Życie

To już kolejna propozycja Fundacji Nowe Życie dla rodzin, które chcą wspólnie podjąć temat dojrzewania, zdrowia, rodzicielstwa i odpowiedzialności. Spotkania pod hasłem „Staję się kobietą", „Staję się mężczyzną" są bezpłatne, ale obowiązują zapisy.

Podczas spotkania dla mam i córek podjęte zostaną m.in. takie tematy: piękno kobiecej płodności, pozytywne nastawienie do przemian zachodzących w czasie dojrzewania, troska o zdrowie i płodność już od najmłodszych lat.
Każda uczestniczka otrzyma kosmetyczkę oraz książeczkę edukacyjną.

Temat spotkań dla ojców z synami to także sprawy dotyczące dojrzewania, męskości, męskiej płodności, zdrowych nawyków itp. Każdy uczestnik otrzyma książeczkę edukacyjną.

  • Spotkania odbędą się w Centrum Nowe Życie w Bydgoszczy. Te dla kobiet poprowadzi Carine Stranz-Rambowicz - instruktorka Modelu Creighton, koordynatorka procesu leczenia oraz założycielka Centrum Nowe Życie.
  • Z mężczyznami spotka się Piotr Broda – lekarz, specjalista ginekologii i położnictwa, w trakcie specjalizacji z andrologii i endokrynologii.


Projekt został dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - partnera wydarzenia. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie skierowane jest do dziewcząt i chłopców z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 8–12 lat.

Zapisy: dziewczyna@nowe-zycie.pl; chlopak@nowe-zycie.pl.
Liczba miejsc jest ograniczona.
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