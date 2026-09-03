Paraliż kolejowy w regionie po zderzeniu pociągu z ciężarówką w Gdańsku [AKTUALIZACJA/wideo/ zdjęcia]

2026-09-03, 16:54 Damian Klich/PAP/KB

Zderzenie ciężarówki z pociągiem na przejeździe w Gdańsku/fot. KM PSP Gdańsk

Do zderzenia pociągu PKP Intercity relacji Gdańsk-Zielona Góra z ciężarówką doszło przed godz. 14:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku. Są opóźnienia w ruchu kolejowym pociągów w znacznej części Polski, w tym składów przejeżdżających przez kujawsko-pomorskie.

Do godz. 21:00 mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej między Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem Południowym po tym, jak w czwartek po południu pociąg Intercity uderzył w naczepę ciężarówki na przejeździe Gdańsk Lipce. W wyniku zderzenia do szpitala przewieziono dwie osoby.



Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 42-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Bośni i Hercegowiny, wjechał na torowisko przy ulicy Niegowskiej w momencie, gdy zapory zaczęły się opuszczać. Ciągnik siodłowy z naczepą utknął między szlabanami. Chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia Główna – Zielona Góra, którym podróżowało około 250–300 pasażerów.



Jak przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, świadkowie zdarzenia sygnalizowali kierowcy ciężarówki, aby wyłamał rogatkę i opuścił przejazd, jednak ten nie podjął takiej próby.

W wyniku wypadku do szpitala przetransportowano kierowcę pojazdu (w celu pobrania krwi) oraz maszynistę składu. Maszynista po przejściu badań lekarskich został zwolniony do domu. Żaden z pasażerów pociągu nie odniósł obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi.



Do sprawy odniósł się na platformie X wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.



„Kolejny z prawem jazdy za czapkę gruszek kierowca TIRa zlekceważył sygnalizację informującą o zbliżeniu się pociągu i spanikował zatrzymując się przed rogatką na przejeździe kolejowym. Brak słów na skrajną bezmyślność w tym przypadku” – napisał wiceminister, dodając, że na szczęście obyło się bez ofiar.





Wypadek doprowadził do paraliżu ruchu na linii kolejowej łączącej Tczew z Gdańskiem, będącej częścią magistral Warszawa-Trójmiasto oraz Poznań-Bydgoszcz-Trójmiasto. Uszkodzeniu uległ tor nr 1.

Jak podaje Portal Pasażera, opóźnienia na niektórych połączeniach wiodących przez województwo kujawsko-pomorskie wynoszą ponad 180 minut . Utrudnienia powielają się kaskadowo na różnych trasach. Cześć związana jest m.in. z brakiem zasilania na jakimś odcinku.

Około godziny 20:00 opóźnienia dotyczyły m.in. tych połączeń: Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna; Gdynia Główna - Wrocław Główny; Bydgoszcz Główna - Gdynia Chylonia.

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