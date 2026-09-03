Opóźnienia na torach w regionie po zderzeniu pociągu z ciężarówką w Gdańsku [wideo, zdjęcia]
Do zderzenia pociągu PKP Intercity relacji Gdańsk-Zielona Góra z ciężarówką doszło przed godz. 14:00 na przejeździe kolejowym przy ul. Niegowskiej w Gdańsku. Są opóźnienia w ruchu kolejowym pociągów w znacznej części Polski, w tym przejeżdżających przez kujawsko-pomorskie.
- Jak podał Portal Pasażera, opóźnienie wynoszące ponad 128 minut ma pociąg relacji Gdynia-Główna - Bielsko-Biała Główna („Heweliusz");
- kolejna zmiana w rozkładzie dotyczy połączenia Włocławek-Inowrocław (7 minut);
- następna trasa Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna („Hutnik") - 97 minut;
- Pociąg „Mieszko" relacji Gdynia Główna - Wrocław Główny może się spóźnić 17 minut;
- „Doker" na linii Katowice - Gdynia Główna może mieć kilkuminutowe opóźnienie.
- „Kociewie" - trasa Gdynia Główna - Łódź Fabryczna. Kurs odwołany na części trasy.
- „Gedania" - Berlin Gesundbrunnen-Gdynia Główna - opóźnienia kilkuminutowe.
Te dane są stale aktualizowane. Zmiany można śledzić na stronie portalpasazera.pl: TUTAJ
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Co do wypadku, jak informują strażacy, na miejsce skierowano siedem zastępów z KM PSP w Gdańsku w tym Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego GDAŃSK oraz Oficera Operacyjnego KM PSP.
Pomimo dużych zniszczeń wykluczono obecność osób ciężko rannych - w zdarzeniu poszkodowany został kierowca pojazdu ciężarowego, który przytomny został przewieziony do szpitala na dalszą diagnostykę. Kilku pasażerów pociągu oraz maszynista zgłaszali początkowo drobne urazy, nie wymagające transportu do szpitala.
- Po zdarzeniu ruch kolejowy został wstrzymany w obu kierunkach.