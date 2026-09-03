Rewitalizacja Bulwarów 500-lecia i Placu Jana i Zofii. Tak się zmieni Nieszawa [wizualizacje]

2026-09-03, 18:20 Radosław Jagieła/KB

Urząd Miasta Nieszawa w powiecie aleksandrowskim planuje zmiany nad Wisłą. Bulwary i pobliski Plac Jana i Zofii zostaną odnowione/fot. Urząd Miasta Nieszawa

Urząd Miasta Nieszawa w powiecie aleksandrowskim planuje zmiany nad Wisłą. Bulwary i pobliski Plac Jana i Zofii zostaną odnowione. To kolejny etap zmian w centrum miasta - w 2024 roku zakończyła się rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka.

Jak podkreśla burmistrz Nieszawy, Beata Podlewska, rewitalizacja ma na celu przyciągnięcie turystów:



- Musimy otworzyć się na gości i stąd też taki pomysł. W 2024 roku został oddany do użytku zrewitalizowany nieszawski Rynek – Plac Kazimierza Jagiellończyka; chcieliśmy kontynuować ten trend i przy wsparciu finansowym z firmy zewnętrznej, czyli darczyńcy, zrewitalizować pozostałą część centrum Nieszawy. A za centrum należy uznać jak najbardziej tereny położone nad Wisłą, bo to jest przestrzeń, z której będą korzystać przede wszystkim turyści.



Jak przekazała burmistrz, w sprawie finansowania rewitalizacji nabrzeża wiślanego w lutym bieżącego roku została podpisana umowa z firmą Solbet.



- Z naszego budżetu nie zostaną wydane żadne pieniądze. Rewitalizacja będzie polegała na wymianie całej infrastruktury podziemnej, zostanie położona nowa nawierzchnia podobna do tej, czy nawet taka sama, jaka jest na Placu Kazimierza Jagiellończyka. Będą to płyty granitowe. Chcemy w ramach tego przedsięwzięcia dokonać nasadzenia zieleni, w miejsce dzisiejszych balkoników powstaną tarasy widokowe, wymienimy oświetlenie - mówiła Beata Podlewska.



Więcej w relacji Radosława Jagieły: