Zaplątał się porożem w drewnianą huśtawkę. Leśnicy z Szubina oswobodzili łosia [zdjęcia]

Zaplątał się porożem w drewnianą huśtawkę. Leśnicy z Szubina oswobodzili łosia/fot. Nadleśnictwo Szubin/Facebook

Nietypową interwencję opisują leśnicy z Nadleśnictwa Szubin. Łoś (byk) zaplątał się w linkę drewnianej huśtawki ogrodowej. Sam nie mógł się z tej pułapki uwolnić.

„Na miejsce natychmiast ruszyli Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Szubin oraz Lekarz Weterynarii z Szubina. Wyścig z czasem i skoki adrenaliny były spore, ale najważniejsze było bezpieczeństwo zwierzęcia.

Dziękujemy mieszkańcom za czujność i szybkie zgłoszenie. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta! Łoś, po bezpiecznym oswobodzeniu, wrócił cały i zdrowy do swojego naturalnego środowiska." - zawiadamiają w komunikacie leśnicy.





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