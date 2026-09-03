Zaplątał się porożem w drewnianą huśtawkę. Leśnicy z Szubina oswobodzili łosia [zdjęcia]
Nietypową interwencję opisują leśnicy z Nadleśnictwa Szubin. Łoś (byk) zaplątał się w linkę drewnianej huśtawki ogrodowej. Sam nie mógł się z tej pułapki uwolnić.
„Na miejsce natychmiast ruszyli Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Szubin oraz Lekarz Weterynarii z Szubina. Wyścig z czasem i skoki adrenaliny były spore, ale najważniejsze było bezpieczeństwo zwierzęcia.
Dziękujemy mieszkańcom za czujność i szybkie zgłoszenie. Pamiętajmy, że w takich sytuacjach liczy się każda minuta! Łoś, po bezpiecznym oswobodzeniu, wrócił cały i zdrowy do swojego naturalnego środowiska." - zawiadamiają w komunikacie leśnicy.
Warto wiedzieć: u dorosłych osobników rozpiętość poroża może osiągać niemal 2 metry, a waga wynosi często kilkanaście kilogramów.
Samce zrzucają poroże co roku – zazwyczaj jesienią lub zimą (od października do marca) – a nowe odrasta im wiosną.
Poroże łosia, nazywane też rosochami, w formie łopat lub badyli, występuje tylko u samców.