Rzucił się z nożem na policjantów. 40-latkowi z powiatu radziejowskiego grozi wysoka kara

Gdy mundurowi znaleźli 40-latka, ten nagle ruszył na nich z nożem. Agresor miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie/fot. KPP Radziejów

Policjanci z Radziejowa interweniowali w jednej z miejscowości w gminie Dobre. Poszli tropem mężczyzny, który po awanturze domowej wyszedł z domu, grożąc, że zrobi krzywdę sąsiadowi. Gdy mundurowi znaleźli 40-latka, ten nagle ruszył na nich z nożem. Agresor miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie.

Do interwencji doszło w poniedziałek. Po krótkich poszukiwaniach policjanci znaleźli opisywanego mężczyznę. 40-latek nie reagował jednak na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia. W pewnym momencie ruszył w kierunku stróżów prawa z nożem w ręku. Na szczęście nie zdołał ugodzić żadnego z nich, ponieważ mundurowi sprawnie obezwładnili i zatrzymali napastnika.



Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało, że 40-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego miał w organizmie ponad 3 promile (1,482 mg/l) alkoholu. Po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzut. Odpowie za czynną napaść na funkcjonariuszy Policji z użyciem niebezpiecznego narzędzia w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej.



W środę po południu radziejowscy mundurowi doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej w Radziejowie. Prokurator zastosował wobec 40-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z policjantami, na których napadł.



