Cudowne miejsca w Kujawsko-Pomorskiem. Na liście budowle i przyrodnicza perła [głosowanie]
Dom Legend Toruńskich w Toruniu, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy - te trzy miejsca z naszego regionu rywalizują o miano jednego z 16 nowych cudów Polski w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler.
Celem plebiscytu jest zwrócenie uwagi na mniej oczywiste miejsca i zachęcenie do poznawania różnych części Polski.
Głosowanie trwa do 13 października na stronie: www.cudapolski.national-geographic.pl. Każdego dnia bezpłatnie można oddać jeden głos na wybraną lokalizację w każdym województwie.
- Laureatów poznamy następnego dnia - wtedy zostanie wybranych 16 Cudów Polski 2026, po jednym z każdego województwa.