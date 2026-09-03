Cudowne miejsca w Kujawsko-Pomorskiem. Na liście budowle i przyrodnicza perła [głosowanie]

2026-09-03, 17:00 Radosław Jagieła/KB

Jezioro Gopło widziane z Mysiej Wieży/ Wikipedia/fot. By Gorofil - Own work, CC BY-SA 4.0

Dom Legend Toruńskich w Toruniu, zespół tężni i warzelni soli w Ciechocinku oraz Mysia Wieża i Jezioro Gopło w Kruszwicy - te trzy miejsca z naszego regionu rywalizują o miano jednego z 16 nowych cudów Polski w plebiscycie magazynu National Geographic Traveler.

Celem plebiscytu jest zwrócenie uwagi na mniej oczywiste miejsca i zachęcenie do poznawania różnych części Polski.



Głosowanie trwa do 13 października na stronie: www.cudapolski.national-geographic.pl. Każdego dnia bezpłatnie można oddać jeden głos na wybraną lokalizację w każdym województwie.



