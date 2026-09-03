Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu umorzone

2026-09-03, 12:54 Michał Zaręba/BN

Armata przed golubskim zamkiem/fot. Wikipedia/archiwum/Sebastian Skierka

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku sprzed dwóch lat, do którego doszło na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. W wyniku zdarzenia zginął 18-latek przygnieciony przez lufę armaty, na której wcześniej zawisł.

Ostatecznie sprawę rozstrzygnęła Prokuratura Okręgowa w Toruniu, która utrzymała wcześniejszą decyzję o umorzeniu śledztwa. - Decyzja jest prawomocna - powiedział Polskiemu Radiu PiK Przemysław Oskroba, prokurator rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu.



Przekazał również argumentację prokuratora Prokuratury Okręgowej w Toruniu, który rozpatrzył zażalenie.

- Jego zdaniem pokrzywdzony w chwili zdarzenia nie powinien znajdować się na terenie zamku, gdyż do tego zdarzenia doszło ponad cztery godziny po zamknięciu obiektu - poinformował prok. Przemysław Oskroba.

- Prokurator wskazał też, że gdyby pokrzywdzony przestrzegał opisanych w regulaminie zasad zwiedzania zamku, a także nie oddziaływał na lufę armaty siłą fizyczną to do tragicznego zdarzenia by nie doszło. Pokrzywdzony w chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu - dodał.





