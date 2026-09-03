Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista nie żyje [AKTUALIZACJA]
Na drodze krajowej nr 62 w Osięcinach doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Z kolei motocyklista był reanimowany po zderzeniu z busem na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Niestety, jego życia nie udało się uratować - potwierdziła nam nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.
- Kierujący Hondą 36-latek był reanimowany na miejscu, a następnie przewieziony do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, niestety mężczyzna zmarł.
- Jeśli chodzi o wypadek z udziałem busa, doszło do niego około godz. 10:30 na DK 62 między Brześciem Kujawskim a Radziejowem. Na miejscu nie ma już utrudnień. Zakończyły się o 11:20. Kierowcy busa nic się nie stało. W środku nie było pasażerów - poinformował Radio PiK dyżurny Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.