Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista nie żyje [AKTUALIZACJA]

Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy/fot. ITS Bydgoszcz

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący Fiatem wyjeżdżając ze stacji paliw nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu motocykliście - mówi nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



- Kierujący Hondą 36-latek był reanimowany na miejscu, a następnie przewieziony do szpitala. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, niestety mężczyzna zmarł.







