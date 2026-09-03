Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy i kolizja na DK 62 obok Radziejowa

2026-09-03, 10:57  Agata Raczek/BN
Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy/fot. ITS Bydgoszcz

Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy/fot. ITS Bydgoszcz

Na drodze krajowej nr 62 w Osięcinach doszło do zderzenia busa z samochodem osobowym. Z kolei motocyklista jest reanimowany po zderzeniu z busem na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy.

Droga w stronę Solca Kujawskiego jest zablokowana - dowiedziało się Polskie Radio PiK.

Utrudnienia na DK 62 w Osięcinach

Bus oraz osobówka zderzyły się na DK 62, między Brześciem Kujawskim a Radziejowem. Na miejscu nie ma już utrudnień. Zakończyły się o 11:20.

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