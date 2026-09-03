2026-09-03, 14:49 Marcin Doliński/BN

300 plus na wyprawkę szkolną - czy starczy na pokrycie wszystkich kosztów?/fot. Magnific/ilustracyjna

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, by zapłacić za wszystkie przedmioty, które są niezbędne do szkoły?

Nasz reporter zadał je rodzicom dzieci ze szkoły podstawowej w Sierosławiu, w gminie Drzycim. Zdania są podzielone:



- Myślę, że nie, ale zawsze to jest jakiś zastrzyk gotówki;

- Wystarcza, jeżeli teraz odchodzi zakup podręczników;

- Przy dzisiejszych cenach myślę, że chyba nie, aczkolwiek jeżeli ktoś coś daje to dlaczego nie wziąć;

- Kredek, pisaków, bloków - tego wszystkiego nie musimy kupować każdego roku w jakichś wielkich ilościach;

- Wystarczy na takie podstawowe rzeczy - usłyszał Marcin Doliński.