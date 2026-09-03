300 plus na wyprawkę szkolną - czy starczy na pokrycie wszystkich kosztów?

2026-09-03, 14:49  Marcin Doliński/BN
300 plus na wyprawkę szkolną - czy starczy na pokrycie wszystkich kosztów?/fot. Magnific/ilustracyjna

300 plus na wyprawkę szkolną - czy starczy na pokrycie wszystkich kosztów?/fot. Magnific/ilustracyjna

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. Pytanie brzmi, czy to wystarczy, by zapłacić za wszystkie przedmioty, które są niezbędne do szkoły?

Nasz reporter zadał je rodzicom dzieci ze szkoły podstawowej w Sierosławiu, w gminie Drzycim. Zdania są podzielone:

- Myślę, że nie, ale zawsze to jest jakiś zastrzyk gotówki;
- Wystarcza, jeżeli teraz odchodzi zakup podręczników;
- Przy dzisiejszych cenach myślę, że chyba nie, aczkolwiek jeżeli ktoś coś daje to dlaczego nie wziąć;
- Kredek, pisaków, bloków - tego wszystkiego nie musimy kupować każdego roku w jakichś wielkich ilościach;
- Wystarczy na takie podstawowe rzeczy - usłyszał Marcin Doliński.

Relacja Marcina Dolińskiego

Region

Rzucił się z nożem na policjantów. 40-latkowi z powiatu radziejowskiego grozi wysoka kara

Rzucił się z nożem na policjantów. 40-latkowi z powiatu radziejowskiego grozi wysoka kara

2026-09-03, 13:54
Grób wojownika sprzed dwóch tysięcy lat odkryto pod Gniewkowem

Grób wojownika sprzed dwóch tysięcy lat odkryto pod Gniewkowem

2026-09-03, 13:51
Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu umorzone

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zamku w Golubiu-Dobrzyniu umorzone

2026-09-03, 12:54
13-latek atakowany przez rówieśnika w Bydgoszczy. Świadek apeluje: Reagujmy

13-latek atakowany przez rówieśnika w Bydgoszczy. Świadek apeluje: „Reagujmy”

2026-09-03, 12:01
NASZ NEWS: Mogiłę dzieci oraz pochówek matki z dzieckiem sprzed setek lat znaleziono w Świeciu

NASZ NEWS: Mogiłę dzieci oraz pochówek matki z dzieckiem sprzed setek lat znaleziono w Świeciu

2026-09-03, 11:42
Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista nie żyje [AKTUALIZACJA]

Wypadek na ulicy Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. Motocyklista nie żyje [AKTUALIZACJA]

2026-09-03, 10:57
Do godziny 17:00 nie posłuchacie Polskiego Radia PiK na częstotliwości 100,1 FM poza Bydgoszczą

Do godziny 17:00 nie posłuchacie Polskiego Radia PiK na częstotliwości 100,1 FM poza Bydgoszczą

2026-09-03, 10:20
158 sadzonek konopi i ponad 8 kilogramów suszu. CBŚP zlikwidowało uprawę [zdjęcia i wideo]

158 sadzonek konopi i ponad 8 kilogramów suszu. CBŚP zlikwidowało uprawę [zdjęcia i wideo]

2026-09-03, 09:59
- Paskudna sprawa - mówi Janusz Zemke o sytuacji z byłym dyrektorem bydgoskiego muzeum [Rozmowa Dnia]

- Paskudna sprawa - mówi Janusz Zemke o sytuacji z byłym dyrektorem bydgoskiego muzeum [Rozmowa Dnia]

2026-09-03, 09:06

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę