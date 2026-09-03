Kolejny spór o dzwony w Kujawsko-Pomorskiem. Tym razem w Piotrkowie Kujawskim

2026-09-03, 07:55 Dorota Witt / TB

Kościół w Piotrkowie Kujawskim. / Fot. Dorota Witt

Wierni zbierają podpisy pod petycją w ich obronie w odpowiedzi na skargę jednego z mieszkańców. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w ciągu ostatnich 5 lat rozpatrywał siedem podobnych zgłoszeń.

- Takie sprawy da się załatwiać bez ofiar. Jeśli komuś to naprawdę przeszkadza, to tak jak w przypadku Parafii Św. Trójcy czy innych, można to zgłosić do WIOŚ - mówi Marcin Jarzembowski, rzecznik diecezji bydgoskiej. - Jako diecezja zastanawiamy się wówczas czy możemy je wyciszyć lub zmniejszyć ich częstotliwość. Nie zawsze to się udaje, ponieważ często przy starych kościołach nie ma takiej możliwości. Są jednak parafie, które się dostosowały. Tak było w Niemczu i w Solcu Kujawskim.



Dzwony trzeba było przyciszyć m.in. w kościele przy ul. Ornej w Bydgoszczy, bo biły o ponad 15 decybeli głośniej niż mogły. Kary nie było, bo proboszcz natychmiast je wyłączył.