To już 70 lat doradztwa rolniczego w Minikowie [zdjęcia]

2026-09-02, 21:35  Natasza Trzebuchowska / TB
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od 1956 roku pomaga mieszkańcom wsi rozwijać gospodarstwa poprzez doradztwo, szkolenia, dotacje oraz targi.

- Będziemy nadal realizować nasze cele i wspierać polskie rolnictwo. Będziemy szukać nowych rozwiązań - zapewnia Łukasz Urbański, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

- Doradzamy rolnikom, wypełniamy wnioski o dofinansowanie, współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, dla których organizujemy szkolenia - opowiada doradca Monika Roszkowska. - Rolnicy korzystają z dotacji, ale bardzo często nie wiedzą jak sobie poradzić z ich pozyskaniem.

Oprócz wspierania rolników w rozwoju gospodarstw, na co dzień ośrodek dba też o edukację młodzieży, ekologię czy promocję lokalnej kuchni i turystyki wiejskiej.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska

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