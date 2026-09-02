To już 70 lat doradztwa rolniczego w Minikowie [zdjęcia]

2026-09-02, 21:35 Natasza Trzebuchowska / TB

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie świętował 70-lecie. / Fot. Natasza Trzebuchowska

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie od 1956 roku pomaga mieszkańcom wsi rozwijać gospodarstwa poprzez doradztwo, szkolenia, dotacje oraz targi.

- Będziemy nadal realizować nasze cele i wspierać polskie rolnictwo. Będziemy szukać nowych rozwiązań - zapewnia Łukasz Urbański, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.



- Doradzamy rolnikom, wypełniamy wnioski o dofinansowanie, współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, dla których organizujemy szkolenia - opowiada doradca Monika Roszkowska. - Rolnicy korzystają z dotacji, ale bardzo często nie wiedzą jak sobie poradzić z ich pozyskaniem.



Oprócz wspierania rolników w rozwoju gospodarstw, na co dzień ośrodek dba też o edukację młodzieży, ekologię czy promocję lokalnej kuchni i turystyki wiejskiej.