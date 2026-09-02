Sąd Apelacyjny w Gdańsku złagodził wyrok toruńskiego sądu wobec „Jaszczura”

2026-09-02, 16:02 Michał Zaręba / TB

Wojciech O. ps „Jaszczur" podczas ogłoszeniu wyroku w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba / Archiwum

Sprawa dotyczy przemówienia Wojciecha O., lidera organizacji Rodacy Kamraci podczas zgromadzenia w Grudziądzu 13 sierpnia 2022 roku.

W prawomocnym rozstrzygnięciu sąd wyłączył z przypisanego mu czynu wątek dotyczący Ukraińców. Skazanie dotyczy ostatecznie publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej.



- Stan faktyczny jest bezsporny w sprawie. Wynika z obiektywnego materiału dowodowego. Nie jest prawdą, że oskarżony został w tej sprawie skazany za poglądy. Został skazany za formę ich wyrażenia - mówi przewodniczący składu sędzia Rafał Ryś.



Sąd zmniejszył również karę z 2 lat do roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności, pozostawiając obowiązek wykonywania 20 godzin prac społecznych miesięcznie.