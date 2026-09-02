Inowrocław. Nielegalny tytoń i papierosy w mieszkaniach, w komórkach i w aucie [zdjęcia]

2026-09-02, 19:07  Redakcja/KB
Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę/fot. KPP Inowrocław

Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę/fot. KPP Inowrocław

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu przejęli blisko 17 tysięcy papierosów i ponad 11,5 kg tytoniu bez akcyzy. Zatrzymali 33-latkę, która usłyszała już zarzuty.

Gdy kobieta została zatrzymana, w plecaku który miała przy sobie policjanci znaleźli 600 sztuk „lewych” papierosów. Dodatkowe 996 sztuk znaleźli w samochodzie, którym jeździła.

Funkcjonariusze sprawdzając posiadane przez siebie tropy przeszukali również należące do 33-latki dwa mieszkania oraz trzy pomieszczenia gospodarcze. Tam zabezpieczyli kolejne tysiące sztuk papierosów, 20 e-papierosów oraz około 16 tysięcy złotych w gotówce.

  • Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę.
  • Wprowadzenie zabezpieczonych wyrobów do obrotu naraziłoby Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku akcyzowym na kwotę prawie 39 tysięcy złotych.
  • Zatrzymana usłyszała zarzuty dotyczące paserstwa akcyzowego.

Inowrocław
Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę/fot. KPP Inowrocław Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę/fot. KPP Inowrocław Mundurowi przejęli łącznie blisko 17 tysięcy sztuk papierosów, ponad 11,5 kilograma tytoniu, sprzęt służący do produkcji papierosów, a także telefony komórkowe i gotówkę/fot. KPP Inowrocław

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