Bydgoski poseł Łukasz Schreiber szefem klubu Rozwój Plus. Zastąpił Mateusza Morawieckiego

Łukasz Schreiber/fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus, przejmując te funkcję po Mateuszu Morawieckim. Wiceszefami zostali m.in. posłowie: Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem klubu - Robert Gontarz.

O takich decyzjach personalnych powiedział w środę poseł Krzysztof Szczucki.



41-osobowy klub Rozwój Plus utworzony został w końcu lipca przez byłych posłów PiS. Wtedy funkcję szefa klubu objął Morawiecki - b. premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus, a wiceprzewodniczącym został Schreiber.



W związku z powstaniem nowego klubu konieczne były zmiany choćby w rozplanowaniu miejsc na sali plenarnej oraz w parytetach miejsc w komisjach sejmowych.



Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział na środowej konferencji prasowej, że ustalono miejsca dla klubu Rozwój Plus na sali plenarnej, a on rozmawiał w tej sprawie z Morawieckim oraz nowym szefem tego klubu - posłem Schreiberem.



Poseł Szczucki powiedział później, że nastąpiła zmiana w prezydium klubu Rozwój Plus - Łukasz Schreiber został przewodniczącym, wybrano też kilkoro wiceprzewodniczących. Oprócz niego są to posłowie: Paweł Jabłoński, Maria Koc, Piotr Uściński, Mirosława Stachowiak-Różecka, Grzegorz Puda oraz Janusz Cieszyński. Rzecznikiem prasowym klubu - dodał Szczucki - został poseł Robert Gontarz.



