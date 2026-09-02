Bydgoski poseł Łukasz Schreiber szefem klubu Rozwój Plus. Zastąpił Mateusza Morawieckiego

2026-09-02, 13:16  PAP/KB
Łukasz Schreiber/fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

Łukasz Schreiber/fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

Poseł Łukasz Schreiber został szefem klubu parlamentarnego Rozwój Plus, przejmując te funkcję po Mateuszu Morawieckim. Wiceszefami zostali m.in. posłowie: Krzysztof Szczucki, Janusz Cieszyński i Paweł Jabłoński, a rzecznikiem klubu - Robert Gontarz.

O takich decyzjach personalnych powiedział w środę poseł Krzysztof Szczucki.

41-osobowy klub Rozwój Plus utworzony został w końcu lipca przez byłych posłów PiS. Wtedy funkcję szefa klubu objął Morawiecki - b. premier, lider stowarzyszenia Rozwój Plus, a wiceprzewodniczącym został Schreiber.

W związku z powstaniem nowego klubu konieczne były zmiany choćby w rozplanowaniu miejsc na sali plenarnej oraz w parytetach miejsc w komisjach sejmowych.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział na środowej konferencji prasowej, że ustalono miejsca dla klubu Rozwój Plus na sali plenarnej, a on rozmawiał w tej sprawie z Morawieckim oraz nowym szefem tego klubu - posłem Schreiberem.

Poseł Szczucki powiedział później, że nastąpiła zmiana w prezydium klubu Rozwój Plus - Łukasz Schreiber został przewodniczącym, wybrano też kilkoro wiceprzewodniczących. Oprócz niego są to posłowie: Paweł Jabłoński, Maria Koc, Piotr Uściński, Mirosława Stachowiak-Różecka, Grzegorz Puda oraz Janusz Cieszyński. Rzecznikiem prasowym klubu - dodał Szczucki - został poseł Robert Gontarz.

  • Ponadto wcześniej w środę Morawiecki poinformował, że jego klub wybrał posła Marcina Horałę na kandydata na wicemarszałka Sejmu. Rozwój Plus - dodał Morawiecki - będzie „forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu tak, aby każdy klub mógł mieć swojego wicemarszałka.

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