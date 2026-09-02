W regionie ruszyła akcja „Bezpieczny powrót do szkoły". Autobusy na celowniku ITD [wideo]

Przeglądy autobusów szkolnych w regionie rozpoczęła Inspekcja Transportu Drogowego/fot. Agata Raczek
Przeglądy autobusów szkolnych w regionie rozpoczęła Inspekcja Transportu Drogowego. Sprawdzany jest m.in. stan techniczny pojazdów, uprawnienia i trzeźwość kierowców. Chodzi o to, by szkolne autobusy były bezpieczne, zanim wyruszą w trasę z najmłodszymi pasażerami.
- Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy. Autobus jest sprawny - to znaczy jego układ kierowniczy jest sprawny, zawieszenie i układ hamulcowy również działają prawidłowo. Myślę, że ten autobus spokojnie i bezpiecznie będzie mógł wozić dzieci do szkół - mówi Paweł Raczkowski z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
- Taka kontrola jest bardzo potrzebna - mówi pan Piotr, kierowca. - Chodzi o bezpieczeństwo dzieci, ale także o nasze. Taka praca, taki zawód - kontrole muszą być przeprowadzane właśnie dla bezpieczeństwa.
- W ubiegłym roku skontrolowaliśmy 456 autobusów, z czego zatrzymaliśmy 56 dowodów rejestracyjnych - podaje Maciej Batkowski, kujawsko-pomorski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
- Jest to mniej, niż było w poprzednich latach. O akcji zawiadamiamy już wcześniej, dlatego też przewoźnicy przygotowują się do tej kontroli, dbają o tabor i mamy pewność, że jest on przygotowany i na pewno pojazdy są gotowe do przewozu dzieci - mówi szef WITD.
Akcja potrwa do 24 września. Więcej w relacji Agaty Raczek:
Akcja potrwa do 24 września. Więcej w relacji Agaty Raczek:
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