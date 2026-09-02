Minęło trzy lata od śmiertelnego wypadku w Dobrzejewicach. Pierwsza rozprawa odroczona [wideo]

2026-09-02, 10:22  Michał Zaręba/KB
Posiedzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Dobrzejewicach nie odbyło się/fot. Michał Zaręba

Posiedzenie w sprawie śmiertelnego wypadku w Dobrzejewicach nie odbyło się/fot. Michał Zaręba

Termin był ustalony, ale rozprawa się nie odbyła. Chodzi o sprawę Pawła K., który doprowadził do tragicznego wypadku. Zginęła w nim 69-letnia kobieta, poszkodowane zostało także nienarodzone dziecko jej córki - pasażerki. Sąd odroczył rozprawę, gdyż oskarżony w ostatniej chwili „zwolnił" pełnomocniczkę.

Proces mężczyzny oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Dobrzejewicach miał się rozpocząć 2 września w Sądzie Rejonowym w Toruniu. Tymczasem tuż przed rozpoczęciem posiedzenia oskarżony wypowiedział pełnomocnictwo radcy prawnej, która przyszła na rozprawę, podczas gdy jego główny adwokat jest akurat na urlopie.

Przypomnijmy: jak ustaliła prokuratura Paweł K. kierował mercedesem pod wpływem narkotyków i jechał też z nadmierną prędkością. Na łuku drogi stracił panowanie nad samochodem, zjechać na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym fiatem.

W wypadku zginęła 69-letnia kobieta, a córka ofiary była wtedy w ósmym miesiącu ciąży. Po przyjściu na świat dziecka okazało się, że ma ono zmiany w mózgu. W akcie oskarżenia prokuratura nie traktuje jednak chorej dziewczynki jako ofiarę wypadku.

Na etapie śledztwa Paweł K. nie przyznał się do winy. Odmówił składania wyjaśnień, twierdząc, że nie pamięta wydarzeń poprzedzających wypadek. Grozi mu do 12 lat więzienia

Toruń
Sąd Rejonowy w Toruniu/fot. Michał Zaręba

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