Konflikt we włocławskim szpitalu. Pracownicy chcą odwołania dyrektora. O tym w „Rozmowie Dnia"

Gościem audycji w toruńskim studiu był Marek Wojtkowski/fot. Radosław Jagieła
Trzy kontrole w szpitalu we Włocławku. Lecznicę sprawdzają NFZ, Państwowa Inspekcja Pracy i Urząd Marszałkowski. Posłanka PiS mówi o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym, dyrektor narzeka na brak pieniędzy, a marszałek uspokaja, że wszystko jest pod kontrolą. Taki był temat „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK z udziałem Marka Wojtkowskiego, członka zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i szefa KO w regionie.
Na początek fakty: na czele komisji kontrolującej szpital, a powołanej przez Urząd Marszałkowski wcale nie stoi Marek Wojtkowski, a takie informacje się pojawiały, a zaraz po nich fala komentarzy, że trudno w takim razie o rzetelność bezstronność.
Marek Wojtkowski wyjaśnił na naszej antenie, że kontrolę w szpitalu we Włocławku prowadzą pracownicy merytoryczni Departamentu Zdrowia i Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Potrwa do października – długo – bo i zarzutów jest sporo, między innymi o funkcjonowanie tak zwanego saloniku VIP czy narażenie lecznicy na blisko 30 milionów straty z powodu złych wycen procedur na SOR-ze.
Dyrektor szpitala Dariusz Szczepański na konferencji zwołanej kilka dni temu w bardzo emocjonalnym tonie mówił o tym, że szpital nie ma pieniędzy i ma długi, a bez pieniędzy nowy budynek, który powstaje, może nie być w pełni wykorzystywany.
Gość Agnieszki Marszał, Marek Wojtkowski, odpowiadał w „Rozmowie Dnia”, że Urząd Marszałkowski robi swoje, czyli inwestuje, a pozyskanie pieniędzy i lekarzy jest zadaniem dyrektora placówki. Pytany o to, czy może w takim razie włocławski szpital potrzebuje nowego dyrektora, odpowiedział, że na razie nic na to nie wskazuje.
Pracownicy włocławskiego szpitala na środę (02.09.) zaplanowali protest.
Cała rozmowa, którą prowadziła Agnieszka Marszał jest do wysłuchania poniżej, wcześniejsze zamieszczamy: TUTAJ
„Rozmowa Dnia" - Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego i szef KO w regionie
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