Kujawsko-Pomorskie pamięta. Minęło 87 lat od wybuchu II wojny światowej

2026-09-01, 19:30  Monika Kaczyńska, Natasza Trzebuchowska/JW
W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska

W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska

Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat odbyły między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. W Grodzie Kopernika były przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa. Z kolei nad Brdą m.in. złożono kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Rocznica wybuchu wojny w Toruniu

Torunianie upamiętnili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość patriotyczna odbyła się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. - To miejsce jest naznaczone prochami tych, którzy oddali życie w pierwszych tygodniach wojny - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

- Zbrodnia Pomorska tak naprawdę była początkiem ludobójstwa na wielką skalę, którego skutkiem była II wojna światowa. Więc ten tragiczny eksperyment odbył się tu, właśnie na naszych przodkach - dodaje.

- To jest ważne, żeby kultywować pamięć o tym, co się wydarzyło. Jest to część naszej historii, której nie ominiemy. Ważne jest to, żeby młode pokolenie, też harcerze, pamiętało o tym, jak dbać o bohaterów II wojny światowej - podkreśla hm. Anna Kozłowska, zastępczyni komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.

W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci, samorządowcy, uczniowie i przedstawiciele służb mundurowych.

Bydgoszczanie pamiętają

Na starym rynku w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z udziałem wojska.

- Wojna zmienia wszystko. Sprawia, że niektóre narody zapisują się w historii poprzez bohaterstwo, ale inne przez agresję i zbrodnie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która przyniosła naszemu krajowi niewyobrażalne cierpienie i miliony ofiar - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.

- Dlatego jako strażnicy historii stajemy tutaj wspólnie, przypominając ogrom tej tragedii, która nie ma prawa się powtórzyć. Musimy wyciągnąć wnioski z bolesnych kart dziejów, budując bezpieczną przyszłość dla kolejnych pokoleń - dodaje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.

Relacja Moniki Kaczyńskiej

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska W Bydgoszczy uroczystości na starym rynku. /fot. Natasza Trzebuchowska W Bydgoszczy uroczystości na starym rynku. /fot. Natasza Trzebuchowska W Bydgoszczy uroczystości na starym rynku. /fot. Natasza Trzebuchowska W Bydgoszczy uroczystości na starym rynku. /fot. Natasza Trzebuchowska W Bydgoszczy uroczystości na starym rynku. /fot. Natasza Trzebuchowska

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