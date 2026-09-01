Kujawsko-Pomorskie pamięta. Minęło 87 lat od wybuchu II wojny światowej

2026-09-01, 19:30 Monika Kaczyńska, Natasza Trzebuchowska/JW

W Toruniu uroczystości odbyły się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. /fot. Monika Kaczyńska

Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat odbyły między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. W Grodzie Kopernika były przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa. Z kolei nad Brdą m.in. złożono kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.

Rocznica wybuchu wojny w Toruniu



Torunianie upamiętnili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość patriotyczna odbyła się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. - To miejsce jest naznaczone prochami tych, którzy oddali życie w pierwszych tygodniach wojny - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.



- Zbrodnia Pomorska tak naprawdę była początkiem ludobójstwa na wielką skalę, którego skutkiem była II wojna światowa. Więc ten tragiczny eksperyment odbył się tu, właśnie na naszych przodkach - dodaje.



- To jest ważne, żeby kultywować pamięć o tym, co się wydarzyło. Jest to część naszej historii, której nie ominiemy. Ważne jest to, żeby młode pokolenie, też harcerze, pamiętało o tym, jak dbać o bohaterów II wojny światowej - podkreśla hm. Anna Kozłowska, zastępczyni komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.





W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci, samorządowcy, uczniowie i przedstawiciele służb mundurowych.





Bydgoszczanie pamiętają

Na starym rynku w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z udziałem wojska. - Wojna zmienia wszystko. Sprawia, że niektóre narody zapisują się w historii poprzez bohaterstwo, ale inne przez agresję i zbrodnie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która przyniosła naszemu krajowi niewyobrażalne cierpienie i miliony ofiar - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski. - Wojna zmienia wszystko. Sprawia, że niektóre narody zapisują się w historii poprzez bohaterstwo, ale inne przez agresję i zbrodnie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która przyniosła naszemu krajowi niewyobrażalne cierpienie i miliony ofiar - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.





- Dlatego jako strażnicy historii stajemy tutaj wspólnie, przypominając ogrom tej tragedii, która nie ma prawa się powtórzyć. Musimy wyciągnąć wnioski z bolesnych kart dziejów, budując bezpieczną przyszłość dla kolejnych pokoleń - dodaje Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy.