Kujawsko-Pomorskie pamięta. Minęło 87 lat od wybuchu II wojny światowej
Uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed 87 lat odbyły między innymi w Bydgoszczy i Toruniu. W Grodzie Kopernika były przemówienia, apel pamięci i salwa honorowa. Z kolei nad Brdą m.in. złożono kwiaty pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa.
Rocznica wybuchu wojny w Toruniu
Torunianie upamiętnili 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość patriotyczna odbyła się w Parku Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. - To miejsce jest naznaczone prochami tych, którzy oddali życie w pierwszych tygodniach wojny - podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.
- Zbrodnia Pomorska tak naprawdę była początkiem ludobójstwa na wielką skalę, którego skutkiem była II wojna światowa. Więc ten tragiczny eksperyment odbył się tu, właśnie na naszych przodkach - dodaje.
- To jest ważne, żeby kultywować pamięć o tym, co się wydarzyło. Jest to część naszej historii, której nie ominiemy. Ważne jest to, żeby młode pokolenie, też harcerze, pamiętało o tym, jak dbać o bohaterów II wojny światowej - podkreśla hm. Anna Kozłowska, zastępczyni komendantki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej.
Na starym rynku w Bydgoszczy odbyły się uroczystości z udziałem wojska.- Wojna zmienia wszystko. Sprawia, że niektóre narody zapisują się w historii poprzez bohaterstwo, ale inne przez agresję i zbrodnie. 1 września 1939 roku rozpoczęła się wojna, która przyniosła naszemu krajowi niewyobrażalne cierpienie i miliony ofiar - mówi Michał Sztybel, wojewoda kujawsko-pomorski.