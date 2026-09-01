Bądźmy onkoczujni wobec dzieci. W bydgoskim szpitalu trwa kampania Złotej Wstążki

2026-09-01, 17:30 Tatiana Adonis/JW

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy rusza akcja Złota Wstążka. /fot. Tatiana Adonis

Świetlica Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy zmieniła się we wtorek w kulinarny zakątek. Dzieci chore onkologicznie mogły podglądać pracę kucharzy jednej z podbydgoskich restauracji i spróbować przygotowanych przez nich specjałów. Wszystko w ramach ogólnopolskiej kampanii Złotej Wstążki, która przypomina, że za diagnozą nie stoi wyłącznie choroba, ale także dziecko, które nadal ma swoje marzenia i pasje.

Choroba pojawiająca się „po chichu"





Złota wstążka to także symbol solidarności z najmłodszymi pacjentami. Wrzesień to Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych. Szpital Jurasza to jeden z najważniejszych ośrodków onkohematologii dziecięcej w Polsce, dlatego placówka od lat angażuje się w akcje mające zwiększać świadomość na temat nowotworów dziecięcych.





Przykładami wczesnych objawów może być także wysypka, obrzęk, osłabienie, zmęczenie czy gorączka - wylicza profesor Jan Styczyński. - Jeżeli te objawy występują łącznie, trwają dłużej, nawracają, to koniecznie trzeba skontaktować się z lekarzem- dodaje.





Celem zwiększenie świadomości





Aby dołączyć do RakReatonu, wystarczą trzy kroki: