Bądźmy onkoczujni wobec dzieci. W bydgoskim szpitalu trwa kampania Złotej Wstążki

W Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dra Jurasza w Bydgoszczy rusza akcja Złota Wstążka. /fot. Tatiana Adonis
Świetlica Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy zmieniła się we wtorek w kulinarny zakątek. Dzieci chore onkologicznie mogły podglądać pracę kucharzy jednej z podbydgoskich restauracji i spróbować przygotowanych przez nich specjałów. Wszystko w ramach ogólnopolskiej kampanii Złotej Wstążki, która przypomina, że za diagnozą nie stoi wyłącznie choroba, ale także dziecko, które nadal ma swoje marzenia i pasje.
Choroba pojawiająca się „po chichu"
Złota wstążka to także symbol solidarności z najmłodszymi pacjentami. Wrzesień to Miesiąc Świadomości Nowotworów Dziecięcych. Szpital Jurasza to jeden z najważniejszych ośrodków onkohematologii dziecięcej w Polsce, dlatego placówka od lat angażuje się w akcje mające zwiększać świadomość na temat nowotworów dziecięcych.
- Chodzi o to, żeby wszyscy myśleli o tym, że objawy chorobowe mogą być objawami nowotworu. Im wcześniej go rozpoznamy, tym większe są szanse na wyleczenie - podkreśla prof. Jan Styczyński, kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy.
Problem w tym, że większość początkowych objawów choroby nowotworowej u dzieci jest niespecyficzna, tak jak u 9-letniej Karoliny, która od dwóch lat leczy się w bydgoskiej placówce.
- U Karolinki pojawiły się siniaki na nóżkach. Badanie krwi wykazało niski poziom płytek. Zdiagnozowano zespół mielodysplastyczny. Musiała mieć przeszczep szpiku - mówi tata dziewczynki.
Przykładami wczesnych objawów może być także wysypka, obrzęk, osłabienie, zmęczenie czy gorączka - wylicza profesor Jan Styczyński. - Jeżeli te objawy występują łącznie, trwają dłużej, nawracają, to koniecznie trzeba skontaktować się z lekarzem- dodaje.
Celem zwiększenie świadomości
Dlatego ważna jest onkoczujność wobec dzieci. W ramach kampanii Złotej Wstążki przez cały miesiąc w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Jurasza w Bydgoszczy będą organizowane wydarzenia dla małych pacjentów. Obok pokazów kulinarnych zaplanowano także m.in. akademię chemika i kino sferyczne.
Kto chce wesprzeć działania Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową może dołączyć do RakReatonu. To wyzwanie sportowo-charytatywne, którego celem jest wspólne pokonanie 1,2 mln kilometrów. Jeśli się uda, na wsparcie dzieci z chorobami nowotworowymi trafi 120 tysięcy złotych. Kilometry można zbierać do 30 września biegając, spacerując albo jeżdżąc na rowerze.
Aby dołączyć do RakReatonu, wystarczą trzy kroki:
1. Pobierz bezpłatną aplikację Move4Kids. 2. Załóż konto, zaloguj się i dołącz do wydarzenia RakReaton 2026. 3. Spaceruj, biegaj lub jeździj na rowerze i zbieraj kilometry.
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