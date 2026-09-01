Wakacje skończone, uczniowie wrócili do szkół. Tak rozpoczęli nowy rok w regionie [zdjęcia]

2026-09-01, 14:38 Radosław Jagieła, Marcin Doliński/BN

Rozpoczęcie roku szkolnego w Sierosławiu/fot. Marcin Doliński

W Bądkowie odbyła się inauguracja roku szkolnego z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego. Nowy sezon nauki zaczęła także Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu, która została uratowana przez rodziców. Od 15 lat, po zamknięciu placówki przez gminę, prowadzi ją stowarzyszenie.

Rozpoczęcie roku szkolnego w Bądkowie (pow. aleksandrowski)



Marszałek Piotr Całbecki wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bądkowie. - Nowe kierunki, przedmioty, które są wprowadzane i przystosowują dzieci oraz młodzież do współczesnego świata są jak najbardziej słuszne - uważa. Mowa m.in. o powrocie lekcji przyrody w klasach 4-6, zajęciach praktyczno-technicznych (ZPT) na tym samym etapie edukacji czy obowiązkowej edukacji zdrowotnej, z wyłączeniem modułu o zdrowiu seksualnym.



Szkoła w Sierosławiu, którą uratowali rodzice, rozpoczęła nowy rok szkolny



Rok szkolny 2026/2027 rozpoczęła także Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sierosławiu, w powiecie świeckim. Dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że 15 lat temu gmina Drzycim postanowiła zamknąć tę placówkę. Ostatecznie uratowało ją Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej". - Szkoła jest mała, ale kameralna, wszyscy są dla siebie mili - usłyszał nasz reporter od jednego z rodziców. - To naprawdę satysfakcja, że nam się udało - dodaje Elżbieta Chróścińska ze stowarzyszenia.



Marzeniem rodziców, dzieci i nauczycieli jest wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole. Na ten cel prowadzona jest zbiórka, którą można wesprzeć TUTAJ.