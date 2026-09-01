2026-09-01, 13:41 Damian Klich/BN

„Bezpieczna droga do szkoły”. Maskotka Polfinek uczyła dzieci, jak przechodzić przez pasy/fot. Damian Klich

Polfinek uczył dzieci, jak przechodzić przez przejście dla pieszych. W ten sposób policyjna maskotka i kilku funkcjonariuszy rozpoczęli program „Bezpieczna droga do szkoły”. Wojewódzka inauguracja rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej numer 63 w Bydgoszczy.

Polfinek uczył dzieci jak przechodzić przez przejście dla pieszych. W ten sposób policyjna maskotka i kilku funkcjonariuszy rozpoczęli Program Bezpieczna Droga Do Szkoły. Wojewódzka inauguracja rozpoczęła się przy Szkole Podstawowej numer 63 w Bydgoszczy.



- Przechodząc przez przejście dla pieszych patrzymy w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo, idziemy, nie biegamy ani nie skaczemy - mówią młodzi rozmówcy Damiana Klicha. - Zasady są po to, by nic sobie nie złamać i nie wpaść pod samochód - dodają.



Podczas tegorocznych wakacji na kujawsko-pomorskich drogach zginęło 14 osób. W zeszłym roku było to 26 osób.