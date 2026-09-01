Przed sądem za udział w bójce odpowiedzą bydgoska policjantka oraz żołnierz z Torunia - dowiedziało się Polskie Radio PiK

2026-09-01, 11:20  Michał Zaręba/BN
Przed sądem za udział w bójce odpowiedzą bydgoska policjantka oraz żołnierz z Torunia/fot. ilustracyjna

Przed sądem za udział w bójce odpowiedzą bydgoska policjantka oraz żołnierz z Torunia/fot. ilustracyjna

Policjantka z Bydgoszczy (Marta R.) i żołnierz toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii (Mikołaj S.) odpowiedzą przed sądem za udział w bójce w Lubiczu Dolnym, do której doszło 8 lutego tego roku.

- Akt oskarżenia dotyczy w sumie sześciu osób - powiedziała PR PiK Joanna Kordzińska, zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Toruń Wschód. - Brały one udział w bójce na klatce schodowej, polegającej na wzajemnym szarpaniu popychaniu przepychaniu przytrzymywaniu i zadawaniu ciosów rękoma, w trakcie której uczestnicy narazili się wzajemnie na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jedna z tych osób doznała obrażeń ciała w postaci wybitego pierwszego zęba - dodaje Joanna Kordzińska.

Według ustaleń prokuratury, oskarżony żołnierz z Torunia co jakiś czas urządzał huczne imprezy oraz słuchał głośnej muzyki, co wywołało konflikt sąsiedzki. - Zakłócał porządek i spokój dzienny oraz nocny i to spowodowało, że w lutym doszło do kulminacji tego konfliktu - mówi zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Toruń Wschód.

Oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, policjantka z Bydgoszczy i żołnierz z Torunia mieli brać udział w bójce z łącznym udziałem sześciu osób. Tłem całego zdarzenia była sprzeczka sąsiedzka, a zaczęła się ona od głośnej muzyki, na którą prawdopodobnie skarżyli się lokatorzy. W mieszkaniu, z którego dochodziły dźwięki, była funkcjonariuszka. Została ona zawieszona w czynnościach służbowych. Ponadto prowadzone jest wobec niej postępowanie dyscyplinarne.

Relacja Michała Zaręby

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