Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek aresztowany, odpowie w warunkach recydywy [zdjęcia i wideo]

2026-09-01, 10:02  BN
Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek z Włocławka aresztowany, odpowie w warunkach recydywy/fot. KMP w Bydgoszczy

Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek z Włocławka aresztowany, odpowie w warunkach recydywy/fot. KMP w Bydgoszczy

Najbliższe trzy miesiące spędzi tymczasowo w areszcie 31-latek z Włocławka, zatrzymany przez bydgoskich kryminalnych. W połowie sierpnia ukradł złotą biżuterię z jednego z salonów jubilerskich w centrum handlowym Zielone Arkady w Bydgoszczy. Włocławianin odpowie za swój czyn w warunkach recydywy, a więc powrotu do przestępstwa.

Do zdarzenia doszło 17 sierpnia ok. godz. 20:50, na niedługo przed zamknięciem salonu jubilerskiego. - Wówczas nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę pracowników salonu, kradnie zuchwale kilka pojemników ze złotą biżuterią, po czym ucieka - przekazuje nadkom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów. - Jego łupem padło 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych - dodaje.

Funkcjonariusze ustalili, że za kradzież odpowiedzialny jest 31-letni mężczyzna z Włocławka. Kryminalni ustalili miejsce jego pobytu i zatrzymali go w niedzielę, w jednym z mieszkań na bydgoskich Bartodziejach.

Okradł salon jubilerski w Zielonych Arkadach. Został zatrzymany kilka miesięcy po zakończeniu odbywania poprzedniej kary.

Okazało się, że Włocławianin w kwietniu tego roku zakończył odbywanie kilkuletniej kary za przestępstwa o podobnym charakterze. To oznacza powrót do przestępstwa i wyższy wymiar przewinienia za szczególnie zuchwałą kradzież biżuterii w Bydgoszczy.

W poniedziałek, na wniosek policjantów i prokuratora, sąd aresztował 31-latka na najbliższe trzy miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek z Włocławka aresztowany, odpowie w warunkach recydywy/wideo KMP w Bydgoszczy

Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek z Włocławka aresztowany, odpowie w warunkach recydywy/fot. KMP w Bydgoszczy Ukradł jubilerowi biżuterię w Zielonych Arkadach. 31-latek z Włocławka aresztowany, odpowie w warunkach recydywy/fot. KMP w Bydgoszczy

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