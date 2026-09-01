„Solidarność" rodziła się także w naszym regionie. Wystawa we Włocławku [zdjęcia]

2026-09-01, 07:54 Radosław Jagieła/KB

We włocławskiej bibliotece publicznej otwarta została wystawa pt. „Tu rodziła się Solidarność"/fot. Radosław Jagieła

We włocławskiej bibliotece publicznej gotowa jest wystawa pt. „Tu rodziła się Solidarność". Nawiązuje do Porozumień Sierpniowych zawieranych latem 1980 roku między strajkującymi robotnikami i władzami w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej. To doprowadziło do rejestracji NSZZ „Solidarność” i rozpoczęło drogę ku demokracji.

Przed podpisaniem Porozumień Sierpniowych doszło do strajków w naszym regionie. 28 sierpnia 1980 roku protestowali pracownicy Miejskich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Bydgoszczy i we Włocławku.



Wydarzenia sprzed prawie 50 lat pamięta Wiesław Wnukowski. Pracował wówczas w sąsiadującym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej we Włocławku. Kierowcy PKS-u dalej pracowali, ale nie wyjechali na trasy obsługiwane przez MPK.



– Popieraliśmy, ale to nie znaczy, że byliśmy jako zakład gotowi do tego, żeby rozpocząć strajk - wspólnie z nimi tak zwany strajk solidarnościowy. Człowiek szedł do pracy spacerem, ze względu na to, że komunikacja nie funkcjonowała. I z pracy też wracał spacerem. Myślę, że dzisiaj to byłby wielki szum, a wtedy ludzie przyjaźnie szli, uśmiechali się do siebie i w ten sposób wspierali protestujących.



Znaczenie strajków w regionie dla Porozumień Sierpniowych podkreślał doktor Przemysław Wójtowicz z Instytutu Pamięci Narodowej, współautor wystawy.



– Jeżeli staje komunikacja miejska w dużym mieście, to już nie da się ukryć, że jest coś na rzeczy. Ówczesne władze komunistyczne nie tylko na poziomie ogólnokrajowym, ale również na poziomie lokalnym, musiały podjąć negocjacje z przedstawicielami miejscowego świata robotniczego. To doprowadziło do podpisania również posierpniowych porozumień na gruncie lokalnym – wyjaśniał dr Przemysław Wójtowicz.





Wystawa jest dostępna w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włocławku w godzinach otwarcia placówki:

poniedziałek: 10.00 – 15.00

wtorek: 09.00 – 18.00

środa: 09.00 – 18.00

czwartek: 09 – 18.00

piątek: 09.00 – 18.00

sobota: 9.00 – 14.00