Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]

2026-08-31, 19:40 Sława Skibińska-Dmitruk/KB

Prof. Alina Borkowska/fot. Katarzyna Bogucka/archiwum

1 września to początek roku szkolnego. Psycholodzy przypominają, że mózg ucznia jest w ciągłej przebudowie, lecz najwięcej zmian zachodzi w okresie dojrzewania. Są to zmiany bardzo gwałtowne, trudne dla dziecka i otoczenia. O tym z prof. Aliną Borkowską, bydgoską neuropsycholog, rozmawiała Sława Skibińska-Dmitruk.

Jak mówią psycholodzy, dziecko, które położyło się spać, nie jest tym samym dzieckiem, które się budzi...





- Nastolatek, który godzinę wcześniej był miłym dzieckiem, na przykład za godzinę może być zupełnie inny – wyjaśnia bydgoska neuropsycholog, profesor Alina Borkowska.





- My nie rozumiemy zmiany, ale on też nie rozumie swojego zachowania, także jest to bardzo intensywny czas. Z kolei wiek, kiedy zaczynają działać hormony płciowe – trzeba powiedzieć, że hormonalna zmiana jest bardzo znacząca. Ona dotyczy też wyglądu, wizerunku i tego, w jaki sposób dziecko postrzega swoje ciało, siebie samego. Również nie do końca rozumie emocje, które zaczynają się pojawiać, a których wcześniej nie było - podkreśla prof. Borkowska.





Cała rozmowa z bydgoską neuropsycholog, którą przeprowadziła Sława Skibińska-Dmitruk, jest poniżej :