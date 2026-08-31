Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]
1 września to początek roku szkolnego. Psycholodzy przypominają, że mózg ucznia jest w ciągłej przebudowie, lecz najwięcej zmian zachodzi w okresie dojrzewania. Są to zmiany bardzo gwałtowne, trudne dla dziecka i otoczenia. O tym z prof. Aliną Borkowską, bydgoską neuropsycholog, rozmawiała Sława Skibińska-Dmitruk.
- Cała rozmowa z bydgoską neuropsycholog, którą przeprowadziła Sława Skibińska-Dmitruk, jest poniżej: