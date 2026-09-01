Szkoła po nowemu, czyli zdrowe jedzenie, relacje i porcja „zdrowej" wiedzy

2026-09-01, 07:00 Tatiana Adonis/KB

Wakacje trwały 66 dni, a powrót do szkoły nastąpi, tradycyjnie, 1 września. Uczniów czeka sporo zmian/fot. PAP/Darek Delmanowicz

Wakacje trwały 66 dni, a powrót do szkoły nastąpi, tradycyjnie, 1 września. Uczniów czeka sporo zmian. Do klas 4–6 szkół podstawowych wraca przyroda. Podział na biologię, chemię, fizykę i geografię nastąpi dopiero od klasy siódmej. Klasy 4–6 znajdą w planie lekcji zajęcia praktyczno-techniczne, czyli popularne „zetpety”.

- Zajęcia praktyczno-techniczne były już kiedyś w planie lekcji i myślę, że wielu rodziców patrzy na ten przedmiot przychylnie - mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

- Jest to dobra zmiana, ponieważ gdzie, jak nie na takim przedmiocie, ćwiczyć pewne kwestie związane czy z gotowaniem, czy chociażby z wbiciem gwoździa. Myślę, że ma to duży sens.



Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów.



- Są to bardzo praktyczne tematy, takie, które dotyczą wszystkich, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, o aktywność fizyczną, o przeciwdziałanie pewnym złym nawykom żywieniowym, uzależnieniom, jak i o zdrowie psychiczne. Treści te będą dostosowane do konkretnego wieku uczniów- zapowiada Ewa Podgórska.



Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. O udziale w nim decydowali będą rodzice ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni. Konieczne będzie złożenie pisemnej rezygnacji z udziału. Od 1 września do szkół wchodzi także zakaz korzystania z telefonów komórkowych.



- Rzeczywiście nie należy ich używać w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przy czym szkoły niepubliczne muszą zawrzeć takie zapisy w statucie. Ta zmiana to również dobra zmiana w tym sensie, że kwestia budowania relacji wśród uczniów bez telefonów ma szansę powodzenia. Przeprowadzano różne badania i każde wskazuje, że telefony komórkowe w przypadku właśnie budowania pewnych więzi między uczniami nie pomagały zdecydowanie - mówi rzeczniczka bydgoskiego kuratorium.



Na maturze po raz pierwszy przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka łacińskiego jako języka obcego, z biznesu i zarządzania oraz z historii tańca.

Nowości czekają także na szkolnych stołówkach. Na talerzach będzie musiało być więcej warzyw, owoców, produktów pochodzenia roślinnego i produktów pełnoziarnistych, a w napojach mniej cukru.



Więcej w relacji Tatiany Adonis: