Szkoła po nowemu, czyli zdrowe jedzenie, relacje i porcja „zdrowej" wiedzy

2026-09-01, 07:00  Tatiana Adonis/KB
Wakacje trwały 66 dni, a powrót do szkoły nastąpi, tradycyjnie, 1 września. Uczniów czeka sporo zmian/fot. PAP/Darek Delmanowicz

Wakacje trwały 66 dni, a powrót do szkoły nastąpi, tradycyjnie, 1 września. Uczniów czeka sporo zmian/fot. PAP/Darek Delmanowicz

Wakacje trwały 66 dni, a powrót do szkoły nastąpi, tradycyjnie, 1 września. Uczniów czeka sporo zmian. Do klas 4–6 szkół podstawowych wraca przyroda. Podział na biologię, chemię, fizykę i geografię nastąpi dopiero od klasy siódmej. Klasy 4–6 znajdą w planie lekcji zajęcia praktyczno-techniczne, czyli popularne „zetpety”.

- Zajęcia praktyczno-techniczne były już kiedyś w planie lekcji i myślę, że wielu rodziców patrzy na ten przedmiot przychylnie - mówi Ewa Podgórska, rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
- Jest to dobra zmiana, ponieważ gdzie, jak nie na takim przedmiocie, ćwiczyć pewne kwestie związane czy z gotowaniem, czy chociażby z wbiciem gwoździa. Myślę, że ma to duży sens.

Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym dla wszystkich uczniów.

- Są to bardzo praktyczne tematy, takie, które dotyczą wszystkich, zarówno jeśli chodzi o zdrowie, o aktywność fizyczną, o przeciwdziałanie pewnym złym nawykom żywieniowym, uzależnieniom, jak i o zdrowie psychiczne. Treści te będą dostosowane do konkretnego wieku uczniów- zapowiada Ewa Podgórska.

Nieobowiązkowy będzie jednak moduł dotyczący wiedzy o zdrowiu seksualnym. O udziale w nim decydowali będą rodzice ucznia lub sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni. Konieczne będzie złożenie pisemnej rezygnacji z udziału. Od 1 września do szkół wchodzi także zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

- Rzeczywiście nie należy ich używać w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, przy czym szkoły niepubliczne muszą zawrzeć takie zapisy w statucie. Ta zmiana to również dobra zmiana w tym sensie, że kwestia budowania relacji wśród uczniów bez telefonów ma szansę powodzenia. Przeprowadzano różne badania i każde wskazuje, że telefony komórkowe w przypadku właśnie budowania pewnych więzi między uczniami nie pomagały zdecydowanie - mówi rzeczniczka bydgoskiego kuratorium.

Na maturze po raz pierwszy przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne z języka łacińskiego jako języka obcego, z biznesu i zarządzania oraz z historii tańca.
Nowości czekają także na szkolnych stołówkach. Na talerzach będzie musiało być więcej warzyw, owoców, produktów pochodzenia roślinnego i produktów pełnoziarnistych, a w napojach mniej cukru.

Więcej w relacji Tatiany Adonis:

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz

Region

Solidarność rodziła się także w naszym regionie. Wystawa we Włocławku [zdjęcia]

„Solidarność" rodziła się także w naszym regionie. Wystawa we Włocławku [zdjęcia]

2026-09-01, 07:54
NITRO-CHEM S.A. zacieśnia współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Będą wspólne szkolenia

NITRO-CHEM S.A. zacieśnia współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej. Będą wspólne szkolenia

2026-08-31, 21:18
Kąpielisko w Parku Centralnym. Ratusz zlecił dodatkową inwentaryzację przyrodniczą

Kąpielisko w Parku Centralnym. Ratusz zlecił dodatkową inwentaryzację przyrodniczą

2026-08-31, 21:00
Koniec wakacyjnych podróży nad Bałtyk. Ostatni kurs Rybitwy w sezonie

Koniec wakacyjnych podróży nad Bałtyk. Ostatni kurs „Rybitwy” w sezonie

2026-08-31, 20:30
Kolejki na stacjach paliw - 1 września kończy się rządowy program obniżek cen [sonda]

Kolejki na stacjach paliw - 1 września kończy się rządowy program obniżek cen [sonda]

2026-08-31, 19:48
Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]

Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]

2026-08-31, 19:40
Szpital w Grudziądzu ma nową rejestrację. Przeszła metamorfozę

Szpital w Grudziądzu ma nową rejestrację. Przeszła metamorfozę

2026-08-31, 19:00
Ostatnie ulewne deszcze uszkodziły drogę w rejonie tymczasowego ronda w Stryszku

Ostatnie ulewne deszcze uszkodziły drogę w rejonie tymczasowego ronda w Stryszku

2026-08-31, 17:55
Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani świętowali swój awans w Urzędzie Wojewódzkim [zdjęcia]

Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani świętowali swój awans w Urzędzie Wojewódzkim [zdjęcia]

2026-08-31, 16:51

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293001020304
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę