Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed niżówką hydrogeologiczną w 15 województwach

Za obniżenie lustra wód podziemnych odpowiada tzw. niżówka. Państwowa służba hydrogeologiczna wydała ostrzeżenie dla większości województw kraju/fot. Pixabay

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy poinformował o prognozowanym występowaniu niżówki hydrogeologicznej przez cały wrzesień. Stan zagrożenia hydrogeologicznego obowiązywać będzie m.in. w Kujawsko-Pomorskiem.

W związku z prognozowanym występowaniem niżówki hydrogeologicznej stanem zagrożenia hydrogeologicznego zostały objęte województwa: mazowieckie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie – poinformował w poniedziałek Instytut.



Ostrzeżenie obowiązywać będzie od 1 do 30 września. Wcześniej ostrzeżenie obowiązywało w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu.





Niżówka hydrogeologiczna to zjawisko polegające na długotrwałym obniżeniu się zwierciadła wód gruntowych. W okresie zimowym wynika m.in. z zamarzania wód i braku pokrywy śnieżnej, dzięki której woda z opadów przenika stopniowo do gleby i zasila podziemne cieki wodne. Może skutkować utrudnieniami w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych albo wysychaniem strumieni czy mniejszych jezior.