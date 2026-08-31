Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani świętowali swój awans w Urzędzie Wojewódzkim [zdjęcia]

2026-08-31, 16:51 Monika Siwak/KB

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało 237 nauczycielek i nauczycieli z rejonu bydgoskiego/fot. Monika Siwak

Akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego odebrało 237 nauczycielek i nauczycieli z rejonu bydgoskiego. W całym województwie kujawsko-pomorskim najwyższy stopień awansu zawodowego uzyskało w tym roku aż 453 nauczycieli.

Z dyplomowanymi nauczycielami rozmawiała Monika Siwak:



- Jesteśmy bardzo zadowolone. Egzamin przebiegał w przyjemnej atmosferze. Pytania nawiązywały do całego dorobku, do naszej pracy, do metod. Akurat ja jestem nauczycielem muzyki, czyli przedmiotu artystycznego, więc te wszystkie uroczystości, które się organizuje dla szkoły, czy dodatkowe zajęcia z dziećmi, właśnie się do dorobku wlicza, dlatego ja nie odczułam jakiegoś dodatkowego obciążenia, natomiast trzeba też było przygotować dokumentację, opisać to wszystko i to troszkę czasu nam zajęło.



- Ten tytuł otrzymałam po 12 latach pracy, czyli dość dużo czasu minęło. Plany rozwoju, sprawozdania trzeba było przygotowywać każdego roku, więc troszkę tych papierów faktycznie się nazbierało przez te wszystkie lata.



– Szczęśliwie udało mi się w końcu przejść tę całą drogę. Trwało to 11 lat. Najszybciej udaje się w 10 lat. Kobiety, które zakładają rodziny, mogą mieć wydłużony ten awans przez bycie na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim.



- U mnie tytuł udało się zdobyć po 10 latach. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Miałam w klasie uczennicę z cukrzycą typu pierwszego, więc taki projekt właśnie realizowałam, a poza tym wiele innych innowacji dotyczących m.in. czytelnictwa.



- Ten tytuł na pewno sprawia, że czujemy się pewniej w swojej pracy. Poza tym będzie wyższa pensja o paręset złotych, o około 800 złotych na rękę.





W uroczystym wręczeniu dyplomów nauczycielom wzięli udział m.in. kurator oświaty, wicewojewoda i starosta bydgoski.

Więcej w relacji Moniki Siwak