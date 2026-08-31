Kąpielisko w Parku Centralnym. Ratusz zlecił dodatkową inwentaryzację przyrodniczą
Bydgoski ratusz opowiedział na list Stowarzyszenia MODrzew. Chodzi o szeroko komentowany w przestrzeni publicznej projekt kąpieliska w Parku Centralnym. Społecznicy domagają się wstrzymania inwestycji - chociażby z powodu bytujących na tym terenie gatunków chronionych prawem. Co odpisali urzędnicy?
„W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych nieujętych w uzyskanych decyzjach wykonawca jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska” – czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta Bydgoszczy na wniosek społeczników o wstrzymanie budowy kąpieliska w Parku Centralnym. „Do czasu uzyskania tych nowych decyzji prace budowlane nie zostaną rozpoczęte” – dodaje Łukasz Krupa.
- Kilka dni temu Stowarzyszenie poinformowało o nowym odkryciu w tym rejonie - ślimaka objętego ścisłą ochroną - poczwarówki zwężonej. Stowarzyszenie domaga się specjalistycznych badań terenu. Do odkrycia zagrożonego gatunku, którego siedlisk nie wolno niszczyć, ratusz na razie się nie odniósł.
- We wtorek, 1 września na Starym Rynku ma odbyć się protest przeciwko tworzeniu rzecznego basenu w Parku Centralnym.