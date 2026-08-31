Kąpielisko w Parku Centralnym. Ratusz zlecił dodatkową inwentaryzację przyrodniczą

2026-08-31, 21:00  Monika Siwak/KB
Tak ma się prezentować kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym. Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Tak ma się prezentować kąpielisko w bydgoskim Parku Centralnym. Wizualizacje: Katarzyna Załuska

Bydgoski ratusz opowiedział na list Stowarzyszenia MODrzew. Chodzi o szeroko komentowany w przestrzeni publicznej projekt kąpieliska w Parku Centralnym. Społecznicy domagają się wstrzymania inwestycji - chociażby z powodu bytujących na tym terenie gatunków chronionych prawem. Co odpisali urzędnicy?

Władze Bydgoszczy poleciły wykonawcy planowanego kąpieliska nad Brdą uzupełniającą inwentaryzację przyrodniczą.

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków chronionych nieujętych w uzyskanych decyzjach wykonawca jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska” – czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta Bydgoszczy na wniosek społeczników o wstrzymanie budowy kąpieliska w Parku Centralnym. „Do czasu uzyskania tych nowych decyzji prace budowlane nie zostaną rozpoczęte” – dodaje Łukasz Krupa.

Stowarzyszenie MODrzew wskazuje, że park jest bardzo cennym przyrodniczo miejscem występowania wielu roślin i zwierząt. We wniosku podkreślano też znaczenie hydrologiczne, klimatyczne i krajobrazowe nadrzecznego parku obok hali Łuczniczka.

  • Kilka dni temu Stowarzyszenie poinformowało o nowym odkryciu w tym rejonie - ślimaka objętego ścisłą ochroną - poczwarówki zwężonej. Stowarzyszenie domaga się specjalistycznych badań terenu. Do odkrycia zagrożonego gatunku, którego siedlisk nie wolno niszczyć, ratusz na razie się nie odniósł.
Zastępca prezydenta podkreśla, że wszelkie działania w parku są i będą wykonywane zgodnie z przepisami. Łukasz Krupa zapewniał wcześniej, że inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko.

  • We wtorek, 1 września na Starym Rynku ma odbyć się protest przeciwko tworzeniu rzecznego basenu w Parku Centralnym.

Bydgoszcz

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