Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Kotowskiego, proboszcza Katedry Bydgoskiej [zdjęcia, wideo]

2026-08-31, 15:00 Agata Raczek/KB

Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Kotowskiego/fot. Agata Raczek

W Bydgoszczy odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza infułata Stanisława Kotowskiego - wieloletniego proboszcza Katedry Bydgoskiej i kapelana Policji. Duchowny zmarł 23 sierpnia po krótkiej i ciężkiej chorobie. Miał 72 lata.

Mszy pogrzebowej w katedrze przewodniczył biskup bydgoski ks. Krzysztof Włodarczyk:





- Nie ma ludzi niezastąpionych, bo nikt księdza infułata Stanisława Kotowskiego nie zastąpi - mówił biskup Włodarczyk. – W urzędzie tak – w urzędzie będzie nowy proboszcz; w urzędach, w godnościach jesteśmy w stanie go zastąpić – tak. Ale jeśli chodzi o jego specyfikę, jego charyzmat, o tę oryginalność, którą miał w sobie – to nie jesteśmy w stanie zająć w ten sposób jego miejsca: powtórzyć, skopiować. Dla nas pozostaje on właśnie jedyny, niepowtarzalny.





Po nabożeństwie kondukt przeszedł na Cmentarz Nowofarny przy ulicy Artyleryjskiej w Bydgoszczy, gdzie kapłan został pochowany.





Ksiądz Stanisław Kotowski został pośmiertnie odznaczony medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Za swoje zasługi otrzymał też odznakę od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

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