Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Kotowskiego, proboszcza Katedry Bydgoskiej [zdjęcia, wideo]
W Bydgoszczy odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza infułata Stanisława Kotowskiego - wieloletniego proboszcza Katedry Bydgoskiej i kapelana Policji. Duchowny zmarł 23 sierpnia po krótkiej i ciężkiej chorobie. Miał 72 lata.
- Ksiądz Stanisław Kotowski został pośmiertnie odznaczony medalem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Za swoje zasługi otrzymał też odznakę od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
Więcej w relacji Agaty Raczek: