Ostatnie ulewne deszcze uszkodziły drogę w rejonie tymczasowego ronda w Stryszku

2026-08-31, 17:55  Damian Klich / TB
Budowa trasy S10 Bydgoszcz - Toruń. / Fot. Wiktor Sobociński, Archiwum

Budowa trasy S10 Bydgoszcz - Toruń. / Fot. Wiktor Sobociński, Archiwum

Woda wypłukała duże ilości żwiru na poboczu w sąsiedztwie budowanej drogi ekspresowej S10.

- To wykonawca odpowiedzialny jest za plac budowy - mówi Julian Drob, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Budowa jest ubezpieczona i wszelkie tego typu sytuacje muszą być niezwłocznie naprawiane. Po weekendzie nie stwierdziliśmy żadnych utrudnień. Cały czas monitorujemy drogę.

Odcinek pierwszy budowy S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Park Przemysłowy zakończy się w trzecim kwartale przyszłego roku.

Mówi Julian Drob, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S10, Stryszek

Region

Kolejki na stacjach paliw - 1 września kończy się rządowy program obniżek cen [sonda]

Kolejki na stacjach paliw - 1 września kończy się rządowy program obniżek cen [sonda]

2026-08-31, 19:48
Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]

Mózg nastolatka pod naukową lupą. Czas dojrzewania to psychologiczny plac budowy [rozmowa]

2026-08-31, 19:40
Szpital w Grudziądzu ma nową rejestrację. Przeszła metamorfozę

Szpital w Grudziądzu ma nową rejestrację. Przeszła metamorfozę

2026-08-31, 19:00
Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani świętowali swój awans w Urzędzie Wojewódzkim [zdjęcia]

Świeżo upieczeni nauczyciele dyplomowani świętowali swój awans w Urzędzie Wojewódzkim [zdjęcia]

2026-08-31, 16:51
Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed niżówką hydrogeologiczną w 15 województwach

Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega przed niżówką hydrogeologiczną w 15 województwach

2026-08-31, 16:21
Prezydencka pensja w górę - emocje też. Straż miejska na sesji w Inowrocławiu [wideo]

Prezydencka pensja w górę - emocje też. Straż miejska na sesji w Inowrocławiu [wideo]

2026-08-31, 16:10
Dieta planetarna zagości w szkolnych i przedszkolnych stołówkach

Dieta planetarna zagości w szkolnych i przedszkolnych stołówkach

2026-08-31, 15:41
Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Kotowskiego, proboszcza Katedry Bydgoskiej [zdjęcia, wideo]

Ostatnie pożegnanie księdza Stanisława Kotowskiego, proboszcza Katedry Bydgoskiej [zdjęcia, wideo]

2026-08-31, 15:00
Fala krytyki po Copernicus Airshow Toruń 2026

Fala krytyki po Copernicus Airshow Toruń 2026

2026-08-31, 14:35

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę