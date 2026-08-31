Ostatnie ulewne deszcze uszkodziły drogę w rejonie tymczasowego ronda w Stryszku
Woda wypłukała duże ilości żwiru na poboczu w sąsiedztwie budowanej drogi ekspresowej S10.
- To wykonawca odpowiedzialny jest za plac budowy - mówi Julian Drob, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Budowa jest ubezpieczona i wszelkie tego typu sytuacje muszą być niezwłocznie naprawiane. Po weekendzie nie stwierdziliśmy żadnych utrudnień. Cały czas monitorujemy drogę.
Odcinek pierwszy budowy S10 Bydgoszcz Południe - Bydgoszcz Park Przemysłowy zakończy się w trzecim kwartale przyszłego roku.