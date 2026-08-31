Koniec wakacyjnych podróży nad Bałtyk. Ostatni kurs „Rybitwy” w sezonie

2026-08-31, 20:30 Mariusz Luda / TB

Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. / Fot. Mariusz Luda

W niedzielę (30.08) o godz. 21 na stację Toruń Wschodni wjechał ostatni w sezonie pociąg „Rybitwa”, kończąc niespełna 5-godzinną podróż z Kołobrzegu.

Dla mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i okolic bezpieczny powrót opalonych i wypoczętych turystów z weekendowego szaleństwa był symbolicznym pożegnaniem z latem.



- Dwa razy korzystaliśmy z takiego przejazdu. Jak się jechało? Bardzo dobrze - mówią pasażerowie. - Komfortowa i wygodna podróż. Było szybciej niż autem.



Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. Bilet normalny na całą trasę kosztował zaledwie 48 złotych, co czyniło go jedną z najtańszych opcji dotarcia nad Bałtyk.