Koniec wakacyjnych podróży nad Bałtyk. Ostatni kurs „Rybitwy” w sezonie

2026-08-31, 20:30  Mariusz Luda / TB
Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. / Fot. Mariusz Luda

Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. / Fot. Mariusz Luda

W niedzielę (30.08) o godz. 21 na stację Toruń Wschodni wjechał ostatni w sezonie pociąg „Rybitwa”, kończąc niespełna 5-godzinną podróż z Kołobrzegu.

Dla mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i okolic bezpieczny powrót opalonych i wypoczętych turystów z weekendowego szaleństwa był symbolicznym pożegnaniem z latem.

- Dwa razy korzystaliśmy z takiego przejazdu. Jak się jechało? Bardzo dobrze - mówią pasażerowie. - Komfortowa i wygodna podróż. Było szybciej niż autem.

Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. Bilet normalny na całą trasę kosztował zaledwie 48 złotych, co czyniło go jedną z najtańszych opcji dotarcia nad Bałtyk.

Relacja Mariusza Ludy

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