Koniec wakacyjnych podróży nad Bałtyk. Ostatni kurs „Rybitwy” w sezonie
W niedzielę (30.08) o godz. 21 na stację Toruń Wschodni wjechał ostatni w sezonie pociąg „Rybitwa”, kończąc niespełna 5-godzinną podróż z Kołobrzegu.
Dla mieszkańców Torunia, Bydgoszczy i okolic bezpieczny powrót opalonych i wypoczętych turystów z weekendowego szaleństwa był symbolicznym pożegnaniem z latem.
- Dwa razy korzystaliśmy z takiego przejazdu. Jak się jechało? Bardzo dobrze - mówią pasażerowie. - Komfortowa i wygodna podróż. Było szybciej niż autem.
Pociąg kursował wyłącznie w letnie weekendy wakacji. Bilet normalny na całą trasę kosztował zaledwie 48 złotych, co czyniło go jedną z najtańszych opcji dotarcia nad Bałtyk.