Poważny wypadek na DK 10 niedaleko Bydgoszczy. Motocyklista jest ranny [zdjęcia]

2026-08-31, 10:45 Agata Raczek/DW

Jedna osoba została poszkodowana w czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu/fot. OSP Solec Kujawski/Facebook

Jedna osoba została poszkodowana w czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu.

Zderzyły się motocykl i osobówka. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Droga była zablokowana przez ponad pół godziny, potem wprowadzono ruch wahadłowy.



- Na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków, ratownicy medyczni i policjanci. Kierowcy samochodu nic się nie stało - mówi mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.



Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.



