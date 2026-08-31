Poważny wypadek na DK 10 niedaleko Bydgoszczy. Motocyklista jest ranny [zdjęcia]
Jedna osoba została poszkodowana w czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu.
Zderzyły się motocykl i osobówka. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Droga była zablokowana przez ponad pół godziny, potem wprowadzono ruch wahadłowy.
- Na miejscu pracowały dwa zastępy strażaków, ratownicy medyczni i policjanci. Kierowcy samochodu nic się nie stało - mówi mł. bryg. Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków.
Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia ustalają policjanci.