Szpital w Grudziądzu ma nową rejestrację. Przeszła metamorfozę

2026-08-31, 19:00 Marcin Doliński / TB

Nowa rejestracja szpitala w Grudziądzu. / Fot. Marcin Doliński

W poniedziałek (31.08.) oficjalne przecięcie wstęgi, a we wtorek (1.09.) pierwszy dzień przyjęć. Ma być bardziej komfortowo - zarówno dla pacjentów, jak i obsługi.

Pracownicy w rozmowie z naszym reporterem przyznają, że aranżacja tej powierzchni to ich pomysł. - Byłyśmy pytane, jak to ma wyglądać. Podpowiadałyśmy, co by było potrzebne - mówią. - Teraz będą mniejsze kolejki na zewnątrz, a komfort pracy będzie o wiele lepszy.



- Mamy dwa kolejkomaty, przy których trzeba będzie pobrać numerek i zgodnie z tymi numerkami pacjenci będą wzywani do okienek - tłumaczy Agata Kurkowska, dyrektorka szpitala. - Poszczególna okienka nie będą przypisane do jednej spcjalizacji. Pojawiły się też miejsca siedzące, których brakowało.