Region
Poważny wypadek na DK 10 niedaleko Bydgoszczy. Motocyklista jest rannyDW 2026-08-31, 10:45
Jedna osoba została poszkodowana w czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu. Czytaj dalej »
Co zmieni się w szkołach w nowym roku szkolnym? [„Rozmowa Dnia"]Agnieszka Marszał / TB 2026-08-31, 09:00
Gościem Agnieszki Marszał w porannej rozmowie Polskiego Radia PiK była Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. Czytaj dalej »
Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu [zdjęcia]Mariusz Luda/BN 2026-08-31, 07:48
Zdrowy i naturalny obiad, własne, lokalne produkty i integracja sąsiedzka - taka jest Gastrorakieta, czyli wielka uczta na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Czytaj dalej »
Toruń stolicą światowej motoryzacji. Supercars i amerykańskie potwory opanowały MotoPark [zdjęcia]Mariusz Luda/BN 2026-08-31, 06:51
Auto Moto Show Toruń 2026 na terenie toruńskiego MotoParku zgromadziło blisko 300 niesamowitych maszyn. Prawdziwe oblężenie przeżywała strefa krążowników… Czytaj dalej »
Zdjęcia do filmu pt. „Medalik” powstają w gminie Kęsowo. Byliśmy na planie [zdjęcia i wideo]Marcin Doliński/BN 2026-08-30, 20:55
Historyczny film dokumentalny powstaje w Borach Tucholskich. Produkcja pt. „Medalik” upamiętni pięciu zamordowanych przez Niemców kapłanów i tragiczne… Czytaj dalej »
Piknik strzelecki w Bydgoszczy. Uczestnicy sprawdzali celność oka i spróbowali swoich sił w strzelectwie [zdjęcia]Tatiana Adonis/BN 2026-08-30, 18:57
Piknik strzelecki odbył się w Bydgoszczy. Uczestnicy brali w dłoń broń - od pistoletu do karabinu - i kierowali jej lufę w stronę tarczy. To był test na… Czytaj dalej »
Dożynki wojewódzkie w Rypinie 2026. Znamy laureatów konkursów [zdjęcia]Radosław Jagieła/BN 2026-08-30, 17:46
W niedzielę (30 sierpnia) w Rypinie odbywa się Regionalne Święto Plonów, czyli dożynki województwa kujawsko-pomorskiego 2026. Poznaliśmy laureatów konkursów… Czytaj dalej »
Wstępne dane policji: Mniej wypadków niż w zeszłym roku odnotowano podczas tegorocznych wakacji. Kontrole trwająTatiana Adonis/BN 2026-08-30, 16:29
Ostatni weekend wakacji to wzmożone kontrole na drogach, także w naszym regionie. Pod lupą funkcjonariuszy są główne trasy, drogi prowadzące z miejscowości… Czytaj dalej »
Pociąg zatrzymał się na stacji Toruń Katarzynka po raz pierwszy od 1065 dni. Problemem wciąż jest przejście dla pieszychMariusz Luda/BN 2026-08-30, 13:43
Przystanek kolejowy Toruń Katarzynka lub „przystanek w lesie” nie jest już „peronem widmo”. W niedzielę, dokładnie o godzinie 5:34, po trwającym aż… Czytaj dalej »
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