Co zmieni się w szkołach w nowym roku szkolnym? [„Rozmowa Dnia"]

2026-08-31, 09:00 Agnieszka Marszał / TB

Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. / Fot. Dorota Witt

Gościem Agnieszki Marszał w porannej rozmowie Polskiego Radia PiK była Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty.

Nowa podstawa programowa w klasach I i IV szkoły podstawowej, modułowe podejście do nauki i tydzień projektowy. Do tego zmiany na stołówkach i w szkolnych sklepikach oraz zakaz używania telefonów komórkowych. Od wtorku (1.09.) uczniów, nauczycieli i rodziców czeka nowa rzeczywistość.



- To nie jest rewolucja. Wiele z tych zmian pojawiało się już w szkołach jako dobre praktyki. Ta reforma ma zaczerpnąć z tych najlepszych przykładów - mówi Grażyna Dziedzic, kujawsko-pomorska kurator oświaty. - Każda zmiana niesie trochę niepokoju. Jeśli mamy lekki stres, to znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni, aby tę zmianę zrealizować dobrze. Uważam, że nauczyciele bardzo dobrze poradzą sobie z tymi wszystkimi nowościami.



Jaki jest cel tych zmian?



- Oczekuje się, że szkoła ma być wymagająca, ale przyjazna i inspirująca. Wiedza ma przekładać się na lepsze rozumienie świata. Stąd wiele takich zadań, które mają wyzwolić u uczniów poczucie sprawczości - uważa Grażyna Dziedzic.



Oczekiwania wobec szkoły są większe niż jedna instytucja może unieść - wynika z raportu „Szkoła do życia” wydanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.



Dokument powstał na podstawie ogólnopolskiego badania. Wskazano w nim, że 25 proc. badanych ogólnie ocenia współczesną szkołę dobrze, a 36 proc. źle. Najsurowsi są najmłodsi: negatywną ocenę wystawiło 46 proc. osób w wieku 18-25 lat.



Co nie podoba się uczniom? Najczęściej wymieniają przeładowany i archaiczny program nauczania oraz problemy związane z nauczycielami. A czego uczniowie i rodzice mogą oczekiwać od szkoły?





Posłuchajcie. Cała rozmowa do wysłuchania poniżej.